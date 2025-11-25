Offerte Black Friday
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
LA RUBRICA

La Vera musica della stagione 2025 di MotoGP: le "pagelle musicali" del Mondiale

Vera Spadini

La redenzione di Marc Marquez, la consacrazione del fratello Alex, la maturità di Bezzecchi e l'amarezza di Bagnaia. La stagione 2025 è stato un sussuguirsi di emozioni e di note. Riviviamo tutto 

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky Sport Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ