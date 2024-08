Introduzione

Con il successo nel GP d'Austria Pecco Bagnaia entra ufficialmente nella top-10 dei piloti più vincenti all-time in top class affiancando un mito come Kevin Schwantz. Il prossimo obiettivo per il pilota Ducati sarà raggiungere Eddie Lawson e Dani Pedrosa, fermi a quota 31. In testa c'è Valentino Rossi con 89 vittorie: la classifica

