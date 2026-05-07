Alex Marquez: "Ora sono vicino al feeling che avevo con la Ducati GP24"GRESINI
Dopo aver vinto a Jerez, ritrovando le sensazioni perdute a inizio stagione, Alex Marquez vuole riconfermarsi anche a Le Mans. Il pilota Gresini è intervenuto nel corso della conferenza piloti in vista del GP Francia, spiegando che cosa gli fosse mancato nei primi Gran Premi del 2026
La vittoria di Jerez, il feeling ritrovato, buone sensazioni che tornano. Il successo in casa potrebbe non restare un caso isolato. Forse è solo una speranza da verificare in pista, ma Le Mans potrebbe già offrire una risposta sulle possibilità di tornare sul podio di Alex Marquez. Protagonista ritrovato? "Replicare Jerez? non so – risponde Marquez junior - forse non è realistico, ma una cosa è certa, in Spagna ho ritrovata velocità e sensazioni del 2025. Le Mans sarà un buon banco di prova, come Mugello e Barcellona subito dopo, per cercare conferme e vedere se le sensazioni riscontrate a Jerez sono ripetibili".
"A inizio stagione mi mancava qualcosa in frenata"
E nel test del giorno dopo come è andata? "Credo di aver fatto anche un passo avanti nei test di Jerez". Il pilota di Gresini sprizza ottimismo, dopo un avvio di stagione passato a rincorrere, come altri piloti Ducati d’altronde; potrebbe essere proprio lui a rilanciare la sfida alle Aprilia. "Spero di poter mantenere lo slancio e questo stato di forma. Sarebbe un bene anche per Ducati dopo l’inizio difficile del campionato". Che cosa è cambiato nello specifico? "La differenza con la moto dell’anno scorso era grande a inizio stagione. Mi mancava soprattutto la capacitò di frenare nel modo e nel punto corretto. Ma a Jerez ho ritrovato un feeling simile al 2025, in frenata e negli altri punti dove sono già forte, trazione e punto di corda. La mia moto adesso sembra molto simile a quella di un anno fa". L’incognita meteo è però sempre presente a Le Mans e i due piloti di casa qui vanno forte. "Io sono caduto due volte l’ultima volta… E senza dubbio Zarco è un avversario temibile sul bagnato, e pure Quartararo me l’aspetto veloce, anche sull’asciutto. Loro due sono gli eroi di casa e so quanto conta la spinta dei propri tifosi".