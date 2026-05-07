La vittoria di Jerez, il feeling ritrovato, buone sensazioni che tornano. Il successo in casa potrebbe non restare un caso isolato. Forse è solo una speranza da verificare in pista, ma Le Mans potrebbe già offrire una risposta sulle possibilità di tornare sul podio di Alex Marquez. Protagonista ritrovato? "Replicare Jerez? non so – risponde Marquez junior - forse non è realistico, ma una cosa è certa, in Spagna ho ritrovata velocità e sensazioni del 2025. Le Mans sarà un buon banco di prova, come Mugello e Barcellona subito dopo, per cercare conferme e vedere se le sensazioni riscontrate a Jerez sono ripetibili".

"A inizio stagione mi mancava qualcosa in frenata"

E nel test del giorno dopo come è andata? "Credo di aver fatto anche un passo avanti nei test di Jerez". Il pilota di Gresini sprizza ottimismo, dopo un avvio di stagione passato a rincorrere, come altri piloti Ducati d’altronde; potrebbe essere proprio lui a rilanciare la sfida alle Aprilia. "Spero di poter mantenere lo slancio e questo stato di forma. Sarebbe un bene anche per Ducati dopo l’inizio difficile del campionato". Che cosa è cambiato nello specifico? "La differenza con la moto dell’anno scorso era grande a inizio stagione. Mi mancava soprattutto la capacitò di frenare nel modo e nel punto corretto. Ma a Jerez ho ritrovato un feeling simile al 2025, in frenata e negli altri punti dove sono già forte, trazione e punto di corda. La mia moto adesso sembra molto simile a quella di un anno fa". L’incognita meteo è però sempre presente a Le Mans e i due piloti di casa qui vanno forte. "Io sono caduto due volte l’ultima volta… E senza dubbio Zarco è un avversario temibile sul bagnato, e pure Quartararo me l’aspetto veloce, anche sull’asciutto. Loro due sono gli eroi di casa e so quanto conta la spinta dei propri tifosi".