MotoGP, gli highlights della Sprint di Le Mans

Jorge Martin trionfa nella Sprint di Le Mans, dominata dal 1° giro dopo una grande partenza: lo spagnolo ha preceduto Pecco Bagnaia e Marco Bezzecchi. Brutta caduta per Marc Marquez nel finale: per lui frattura del 5° metatarso del piede destro e niente GP. Nel VIDEO gli highlights con la telecronaca Sky. Domenica gara lunga (con forte rischio pioggia) alle 14 LIVE su Sky e in streaming su NOW

"Mai guidata una moto così": il riconoscimento di Jorge Martin alla casa che ha voluto trattenerlo a tutti i costi l’anno scorso, quando lui progettava di partire per altri lidi. La musica è cambiata e la vittoria di Martin nella gara sprint in fondo non sorprende perché lui in assoluto è il re delle gare veloci (ne ha vinte 18, un record). Conferma però la qualità dell’Aprilia, oltre che del pilota, che quando è in forma è imprendibile.

La partenza capolavoro di Martin e l'errore di Bezzecchi

La sua partenza, un vero capolavoro: dalla terza fila, uno scatto bruciante, chiuso col sorpasso all’esterno, alla prima curva, sul compagno di squadra Bezzecchi, bravo a mettersi dietro Bagnaia e Marquez. Poi Martin è scappato via, Bezzecchi è stato superato in pochi giri da Bagnaia, grazie a un errore del romagnolo, la foto del podio è rimasta quella fino in fondo. "Aveo un’idea chiara per la mia partenza – ha spiegato Martin -, ma non pensavo di trovarmi al comando subito. Poi ho forzato nei primi sei giri, per prendermi un vantaggio", il resto è venuto di conseguenza.

Marquez si fa male al piede: salta la gara lunga

Poche emozioni, fino all’ultimo giro, quando Marc Marquez ha perso il controllo della sua Ducati, cadendo in malo modo, dopo una capovolta in aria, insieme alla moto in pezzi, da cui si è rialzato molto dolorante al piede destro. Per lo spagnolo frattura del quinto metatarso del piede destro e niente GP domenica. Una caduta incomprensibile nella sua dinamica per un campione del suo livello: in quel momento lo spagnolo non era nemmeno in lotta per il podio, abbastanza sicuro di un risultato che certo non avrebbe ripagato il record della pista fissato in mattinata, ma avrebbe certificato la sua volontà di non mollare e di reagire alla partenza in salita della sua stagione.

Bez sempre leader nel Mondiale, ma Jorge accorcia

Non cambiano invece le posizioni al vertice del mondiale, difeso da Bezzecchi davanti al compagno di squadra che ha ridotto a sei punti il distacco da Marco. Bezzecchi punterà a rifarsi nella gara lunga di domenica, dove riesce a dare il meglio (fin qui ne ha vinte tre su quattro), senza dimenticare che Bagnaia sembra aver fatto un passo avanti. E che Di Giannantonio (peccato per la scivolata nei primi giri), partirà dalla quarta posizione.