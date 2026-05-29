Ci sono cinque Ducati nei primi sei posti, insomma mi sembra che si possa dire che la Ducati e anche Bagnaia sono tornate ai loro livelli.

"Sì, diciamo che questa è una pista estremamente Ducati, ci troviamo bene. E onestamente da subito, da questa mattina, anche se le condizioni non erano delle migliori, mi son trovato bene, riuscivo a guidare forte. E abbiamo deciso di non cambiare niente sulla moto, niente del setup, perché comunque è una pista particolare, puoi fare tanto col tuo corpo. Il livello del grip è molto basso, le gomme si disintegrano in pochissimo tempo, quindi devi essere molto attento a tutto. L'elettronica può far tanto, con il setup sicuramente si può andare un po' nella direzione di cercare di far sì che la moto giri un po' di più, perché è l'unica cosa che serve abbastanza in questa pista, e per il resto ci metti una pezza te che guidi".

Abbiamo sentito Diggia dire che lui e Alex Marquez vanno su una direzione, mentre te sei uno di quelli che cerca cose diverse sulla moto. Per trovare questo feeling, magari ti sei avvicinato a quella direzione che stanno usando loro di setup?

"No, in realtà no. C'è da dire che quest'anno io sto accusando tanto il poco grip dietro, mi manca sempre quella spinta in più. Loro invece si lamentano più del davanti. Cosa che noi abbiamo messo a posto al test di Jerez e da lì in avanti siamo migliorati, quindi abbiamo moto simili ma richiediamo cose diverse".

Volevo sapere se alla fine della giornata di oggi tu hai il quadro chiaro, oppure se, come è sembrato a noi non nel tuo caso ma nel caso di tutti, un po' per le bandiere rosse, un po' perché era chiazzata la pista stamattina, il panorama al venerdì sera per tutti è un po' meno chiaro del solito.

"In realtà per me la situazione adesso è abbastanza chiara, sono diversi i piloti che vanno veloci. C'è Bez, ci siamo noi, c'è Bestia. Ho visto Diggia fare un po' più fatica, ma secondo me sarà veloce. Quindi al momento il quadro è questo. La Sprint domani sarà importante capire quanto la gomma dietro si consuma, perché oggi io ho portato avanti la soft ed è tosta, è difficile perché rispetto agli anni scorsi il grip è calato ancora di più. C'è una strana striscia nera vicino a ogni linea bianca e quando la tocchi scivola veramente tanto. Quindi non possiamo neanche sfruttare troppo gli ingressi, quindi è un po' complicata".