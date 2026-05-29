MotoGP, GP Mugello (Italia): i 10 piloti qualificati al Q2 delle qualifiche
Fabio Di Giannantonio firma il miglior tempo nelle Pre-qualifiche del Mugello. Alle sue spalle altri tre italiani: Bagnaia, Bastianini e Morbidelli. In Q2 anche Marc Marquez e le due Aprilia di Bezzecchi e Martin. Pedro Acosta sarà costretto a passare dal Q1, così come Ogura e Raul Fernandez. Qualifiche sabato alle 10.50 e Sprint Race alle 15. Domenica gara lunga alle 14. Tutto LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW
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- 11) OGURA
- 12) R. FERNANDEZ
- 13) ACOSTA
- 14) VINALES
- 15) MIR
- 16) MILLER
- 17) QUARTARARO
- 18) BINDER
- 19) MARINI
- 20) RAZGATLIOGLU
- 21) PIRRO
- 22) CRUTCHLOW