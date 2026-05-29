Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Fai di Sky Sport il tuo sito preferito su Google
Arrow-link
Arrow-link

MotoGP, GP Mugello (Italia): i 10 piloti qualificati al Q2 delle qualifiche

MotoGp fotogallery
12 foto

Fabio Di Giannantonio firma il miglior tempo nelle Pre-qualifiche del Mugello. Alle sue spalle altri tre italiani: Bagnaia, Bastianini e Morbidelli. In Q2 anche Marc Marquez e le due Aprilia di Bezzecchi e Martin. Pedro Acosta sarà costretto a passare dal Q1, così come Ogura e Raul Fernandez. Qualifiche sabato alle 10.50 e Sprint Race alle 15. Domenica gara lunga alle 14. Tutto LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW

I RISULTATI DELLE PRE-QUALIFICHE

ALTRE FOTOGALLERY

Academy in pista Misano: c'è anche Valentino Rossi

fotogallery

Giornata in pista a Misano per i piloti della VR46 Academy, che si sono allenati in vista del...

16 foto

L'incidente Alex Marquez-Acosta a Barcellona

barcellona

Alex Marquez è stato operato dopo il terribile crash al 12° giro del GP Barcellona, con Acosta...

32 foto

MotoGP, prossima fermata Mugello: il calendario

15-17 maggio

Dopo il tormentanto GP di Catalunya vinto da Di Giannantonio e la giornata di test a Barcellona,...

23 foto

Incidente Zarco: legamenti del ginocchio ko

gp barcellona

Lesione dei legamenti crociati del ginocchio (anteriore e posteriore) e del menisco mediale e una...

23 foto

MotoGP, la classifica dopo il GP di Barcellona

MotoGp

Cambia la classifica MotoGP dopo le decisioni della direzione gara. Mir, 2° al traguardo, è stato...

27 foto

Video in evidenza

    Moto GP: Ultime Notizie

    Sicurezza in MotoGP, le 4 idee di Carlos Ezpeleta

    MotoGp

    Carlos Ezpeleta ha parlato al sito della MotoGP di alcune modifiche che potranno essere...

    Moto2, al Mugello Vietti da record nelle Pre-quali

    moto2

    Venerdì molto positivo per Celestino Vietti, che chiude al primo posto le Pre-qualifiche al...

    Moto3, Ogden 1° nelle Pre-qualifiche al Mugello

    gp italia

    Nelle pre-qualifiche del Mugello, Scott Ogden piazza la sua KTM al primo posto: dietro di lui,...