Fabio Di Giannantonio firma il miglior tempo nelle Pre-qualifiche del Mugello. Alle sue spalle altri tre italiani: Bagnaia, Bastianini e Morbidelli. In Q2 anche Marc Marquez e le due Aprilia di Bezzecchi e Martin. Pedro Acosta sarà costretto a passare dal Q1, così come Ogura e Raul Fernandez. Qualifiche sabato alle 10.50 e Sprint Race alle 15. Domenica gara lunga alle 14. Tutto LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW

I RISULTATI DELLE PRE-QUALIFICHE