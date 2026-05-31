Bello il podio, bello vederti lì davanti, il pubblico... insomma, volevo sentire un po' le tue sensazioni.

"È stata una gara molto intensa, ho dato tutto, com'è giusto che sia. Forse un po' di più perché ci ho creduto da subito. Oggi fortunatamente siamo riusciti a fare uno step nelle partenze da stamattina, abbiamo migliorato un aspetto elettronico e questo mi ha aiutato parecchio. Dal momento in cui sono partito, l'obiettivo era mettermi primo, cercare di gestire ma comunque fare ritmo. E ci sono riuscito fino a metà gara, dopo purtroppo il dietro ha iniziato a calare. Quando sentivo che Bezzecchi era lì attaccato, ho detto 'mi va a superare'. Una volta che mi ha superato avevo due strade: o provare a seguire lui e probabilmente non finire sul podio per il consumo della gomma dietro, o mettermi un po' più calmo e alla fine forse è stata la cosa giusta. Purtroppo, però, al momento stiamo faticando un po' con il grip, con il consumo delle gomme, è vero che stiamo migliorando e dobbiamo continuare così".

Oggi ci credevo. Ho detto: 'Guarda che in forma'...

"Ci ho creduto anch'io, peccato che ci manca un po' di di grip rispetto ad Aprilia. Loro riescono a far più velocità di percorrenza e questo li aiuta un po'".

Ti volevo chiedere, se fossi riuscito a gestire un pochino di più all'inizio, ne avresti avuto fino alla fine?

"Non te lo so dire. Probabilmente sarei stato un po' più nella lotta con i piloti dietro. Ogura alla fine ne aveva tantissimo e quando ho visto che mi aveva recuperato un secondo e quattro in un ultimo giro... io stavo spingendo al 100% per non farmi prendere, ma ne aveva troppo di più. Quindi è vero che Ogura alla fine è sempre molto veloce, però ci manca quello e se fossi partito più piano forse non avrei fatto il podio".

Volevo sapere,al di là del calo di gomma, se tutto quello che hai avuto tra le mani sono state buone sensazioni fino a quando è mancato il grip.

"Sì. Oggi abbiamo fatto un altro passo avanti rispetto a ieri. Abbiamo lavorato per cercare di farla girare un po' meglio senza aver tanto wheelie e abbiamo migliorato. Però ancora quando vado sul gas, soprattutto nella prima fase, tende a scivolarmi tanto e questo non aiuta il grip dietro. Però la direzione è stata andare a caricare il dietro fino all'inizio dell'anno, adesso stiamo cercando di riportarci sulla nostra strada e piano piano stiamo tornando".