Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
il personaggio

Kalle Rovanperä non ha paura delle sfide

Rosario Triolo

Rosario Triolo
©Getty

Come quella che lo attende nella prossima stagione, quando farà il salto dal mondo dei rally, che non sente più suo, a quello della pista alla guida di una monoposto che in futuro gli aprirà le porte della F2 e chissà magari anche quella della F1

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky Sport Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ