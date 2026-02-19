Offerte Sky
la presentazione

Superbike 2026 al via, tutti a caccia di Bulega

Edoardo Vercellesi

©Getty

La Superbike riparte da Phillip Island, con i favori del pronostico tutti su Bulega e la nuova Ducati Panigale. Intrigano Lecuona in rosso e Bautista col team Barni Spark, mentre BMW riparte da zero con la coppia Petrucci-Oliveira. Buone premesse per Bimota e Manzi, tanta Italia sulla griglia di partenza

