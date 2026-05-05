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'Ti insegnerò a volare': l'ultima lezione di Alex Zanardi

Danilo Freri
©Getty

Le note di Roberto Vecchioni e Francesco Guccini per raccontare le imprese di Alex Zanardi, l'uomo che ha vissuto più vite in una: un eroe 'quotidiano', capace di dare una parvenza di normalità a ognuna delle sue imprese, ricordandoci che in fondo ciò che conta è vivere ogni momento, senza necessariamente arrivare primi

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