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il protagonista

Gabriele Tarquini sta cercando di rivoluzionare il mondo Wec

Biagio Maglienti

Nel suo passato c'è un po' di tutto, tra cui un titolo di campione turismo ottenuto a quasi 57 anni, ma la missione del presente è portare in alto Hyundai nell'universo endurance grazie al progetto Genesis Magma, di cui è stato nominato direttore sportivo

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