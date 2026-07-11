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l'intervista

Bulega: "Ci ho sempre creduto, oggi sono felice"

Ludovica Guerra

Ludovica Guerra

Durante il weekend di Misano (12-14 giugno), il leader del Mondiale di Superbike ha raccontato il momento più felice della sua carriera: "Facevo fatica a divertirmi, ora vivo meglio e sono più sereno". Dalla crescita con Ducati al sogno MotoGP, Nicolò Bulega analizza il suo percorso: "Il messaggio è uno solo: crederci sempre"

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