Bulega: "Ci ho sempre creduto, oggi sono felice"

Durante il weekend di Misano (12-14 giugno), il leader del Mondiale di Superbike ha raccontato il momento più felice della sua carriera: "Facevo fatica a divertirmi, ora vivo meglio e sono più sereno". Dalla crescita con Ducati al sogno MotoGP, Nicolò Bulega analizza il suo percorso: "Il messaggio è uno solo: crederci sempre"