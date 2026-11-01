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Kimi Antonelli e la semplicità di una famiglia da campione del mondo

Vicky Piria

Vicky Piria

©Getty

Dietro il successo Mondiale di Andrea Kimi Antonelli c'è una famiglia che non ha mai smesso di trattarlo come un figlio e un fratello. La normalità di mamma Veronica, papà Marco e della sorella Maggie è un punto fermo anche nel paddock della Formula 1: un legame che lo sostiene nei momenti difficili e lo aiuta a vivere il successo senza perdere sé stesso

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