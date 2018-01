Durant batte Giannis, Minnesota non si ferma

Minnesota Timberwolves - New York Knicks 118-108

A Minneapolis non erano abituati a vincere così tanto e così spesso, ma la rivoluzione estiva ha portato in dote talento, vittorie e soprattutto maturità. Come quella dimostrata nella sfida vinta allungando nel quarto periodo contro i Knicks, dominando da consumata big e incassando il 17esimo successo casalingo su 23 partite totali giocate al Target Center. Il protagonista è Karl-Anthony Towns, autore di 23 punti, 15 rimbalzi e 9 assist, a un passo dalla seconda tripla doppia della sua carriera. “Abbiamo imparato a conoscerci, siamo in grado di porci l’un l’altro nella condizione ottimale per rendere al meglio. Questo fa tutta la differenza del mondo”, sottolinea il lungo dei T’wolves, uno degli otto giocatori in doppia cifra del roster di Minnesota in una serata da 51% abbondante dal campo. Dall’altra parte però c’è chi fa meglio (la difesa infatti non è ancora quella che sogna coach Thibodeau): New York tira con oltre il 54% di squadra, guidata dai 16 punti e 12 rimbalzi di Enes Kanter e dai 18 e 8 assist di Jarrett Jack. Kristaps Porzingis continua a faticare in parte al tiro (17, con 6/19 al tiro), ma la buona notizia con cui coach Hornacek può consolarsi è il rientro di Tim Hardaway Jr., tornato dopo 20 gare d’assenza per un problema alla gamba sinistra. “Sembrava un po’ fuori ritmo, un bel po’ in realtà… ci vorrà del tempo per rimetterlo in sesto”. Con lui sul parquet le cose andavano decisamente meglio a inizio stagione; la speranza resta quella.