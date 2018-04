La classifica definitiva delle mascotte NBA

La leggenda narra di come le mascotte abbiano superato indenni le pitture rupestri dell’uomo di Neanderthal e sconfitto le glaciazioni per approdare nell’era moderna con immutato fascino. Nel simbolismo animale si racchiude una forte radice antropologica, tanto che il suo impiego risale alla notte dei tempi: una connessione ideale tra le prime pulsioni filosofiche, le banali necessità terrene e la sfera soprannaturale del mondo celeste. Lo sviluppo della comunicazione di massa a sostegno dello sport e del marketing ha completamente assorbito questo retaggio e lo ha gradualmente trasformato in una divertente allegoria. La sorprendente evoluzione verso il profano ha costruito la consolidata abitudine di affidare a un emblema il profilo di squadre, aziende o manifestazioni, praticamente a tutti i livelli. È un mestiere vecchio quanto il mondo.

La figura moderna e la parola con cui oggi identifichiamo un essere umano dietro ad una maschera o all’interno di un enorme costume come incarnazione di buon auspicio nasce e si afferma poco prima del ventesimo secolo. Il termine francese “mascoto” è già utilizzato nel mondo degli scommettitori incalliti e deriva una parola di origine provenzale, traducibile più o meno in “sortilegio”. Nel 1880 il compositore transalpino Edmond Audran realizza un operetta teatrale che intitola “La Mascotte”: la trama è incentrata sulle vicende di una cameriera capace di portare molta fortuna ai suoi datori di lavoro, a patto di restare illibata e di conservare una buona reputazione. Il grande successo della rappresentazione fa entrare il vocabolo nel linguaggio comune anche nei paesi di lingua inglese. Il classico simbolismo che si associa alla narrativa popolare è alla base di un fenomeno che continua a crescere.

Quella della mascotte è una professione tanto insolita quanto centrale per le sorti di squadre NBA di piccola e media rilevanza, spesso alle prese con la concorrenza di altre discipline sportive. Un personaggio efficace è in grado di avvicinare e fidelizzare gli ammiratori più giovani ed è la cerniera naturale con il mondo degli sponsor e delle comunità locali. Uno degli aspetti migliori del ruolo è spesso lo sguardo delle persone coinvolte: di solito abbondano i sorrisi, allentando etichette e convenzioni sociali. Grazie agli introiti garantiti da un articolato indotto, il salario degli interpreti più quotati si aggira su cifre vicine ai 200.000 dollari a stagione. Allo stato attuale 26 squadre su 30 possono vantare un esponente della categoria: solo Golden State Warriors, New York Knicks, Los Angeles Lakers e Brooklyn Nets hanno scelto di passare la mano. Quest’ultima ha fatto un tentativo, ma il risultato si è rivelato fallimentare e ha portato ad un rapido accantonamento del progetto, trasformato in un boomerang commerciale. In questo pezzo passeremo in rassegna le mascotte della nostra lega preferita risalendo vorticosamente dai fanalini di coda ai primi posti della graduatoria per stilare la prima classifica semi-seria delle mascotte NBA: è un compito ingrato ma qualcuno doveva pur farlo. Ultimo avvertimento: trattasi di classificazione empirica, non usare con cautela.

26) Stuff the Magic Dragon (Orlando Magic)