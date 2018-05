Dopo la sconfitta in gara-5 che ha decretato la fine della loro stagione, i sentimenti in casa Philadelphia 76ers sono comprensibilmente contrastanti. Da una parte la delusione per aver perso l’ennesimo finale in volata, portando a 51-39 il conto dei punti “in the clutch” della serie; dall’altra la soddisfazione di una stagione che, al netto di tutto, è andate ben al di là delle più rosee aspettative. Ne sono convinti anche Ben Simmons e Joel Embiid, le due stelle del presente e del futuro dei Sixers, che nel post-gara si sono promessi un futuro radioso. “Si è avvicinato a me e mi ha detto ‘Le vedi queste mani? Saranno piene di anelli un giorno’” ha raccontato Embiid sul suo compagno, aggiungendo di essere d’accordo con lui. “Abbiamo un grande futuro, andrà tutto per il verso giusto. Vedendo dove siamo ora, il Process ha ripagato tutti gli sforzi, ma di sicuro abbiamo ancora tanto da poter mostrare al mondo”. La serie contro Boston, infatti, ha messo in mostra tanto i pregi quanto soprattutto i difetti mentali e di inesperienza dei Sixers, che per troppe volte hanno commesso errori di disattenzione che, sommati uno sull’altro, hanno finito per fare la differenza nelle singole partite e più in generale in una serie più combattuta di quanto dica il 4-1 finale, considerando soprattutto l’overtime di gara-3 che avrebbe potuto far svoltare il confronto. “Abbiamo molti giocatori di talento, ma non abbiamo giocato al nostro meglio” ha continuato Embiid. “Sentiamo che quando tutti sono in palla, siamo imbattibili. In questa serie abbiamo commesso tantissimi errori, dobbiamo imparare la lezione”. È quello che spera anche coach Brett Brown, che non è sembrato pronto a guardare alla “big picture” avendo ancora addosso la tensione per la partita. “Dentro di me, so cosa siamo riusciti a fare, ma al momento c’è molta delusione e un senso di vuoto perché per diversi mesi non potrò fare più quello che mi piace fare con dei ragazzi che adoro”.