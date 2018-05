La caviglia di CP3 e la ritrovata circolazione di palla

L’unica notizia negativa della serata di Houston è l’infortunio di Chris Paul, uscito zoppicante dal campo per una sospetta distorsione alla caviglia su cui aveva cercato di giocare sopra. Nulla di particolarmente grave, anche perché i suoi compagni erano riusciti a mettere in ghiaccio la partita anche senza di lui: dopo aver costruito un vantaggio in doppia cifra già nel primo tempo grazie a un secondo quarto da 38-29, i padroni di casa hanno sempre mantenuto la doppia cifra di vantaggio lungo tutta la ripresa, provando un brivido solo in apertura di ultimo quarto quando gli Warriors si erano riportati a -11 grazie al solito Durant. A rimettere a posto le cose con CP3 in panchina ci hanno pensato però Gordon e Tucker, autori di due triple fondamentali all’interno del parziale di 11-0 che ha riportato il vantaggio sopra le 20 lunghezze chiudendo di fatto la sfida. Ora la serie si sposta a Oakland, dove Houston avrà l’obbligo di riprendersi il fattore campo in una delle due gare se non vuole tornare al Toyota Center a fare i conti con lo spettro dell’eliminazione. Servirà l’abnegazione vista in gara-2, durante la quale si è vista anche più circolazione di palla rispetto al primo episodio della serie (23 assist su 45 canestri segnati, ma solo 9 della coppia Harden-Paul) e un lavoro migliore sui tiratori avversari, in particolare su un Klay Thompson da 3/11 al tiro per soli 8 invisibili punti nell’economia della partita e un Draymond Green mentalmente fuori dalla sfida. Anche da parte di Golden State ci sarà bisogno di tutt’altra intensità: tornare a Oakland con il fattore campo a favore è sicuramente un ottimo risultato, ma basta poco per perderlo di nuovo contro una squadra come i Rockets.