La notizia è per certi versi sorprendente, per quanto certamente gradita: a tre anni di distanza dal suo addio, Marco Belinelli tornerà a vestire la maglia dei San Antonio Spurs, la squadra con cui ha vinto il titolo NBA nel 2014. Secondo quanto riportato da ESPN, il Beli si è accordato per un biennale da 12 milioni di dollari complessivi con la franchigia texana, cogliendo subito l'opportunità di tornare nella squadra con la quale ha disputato la stagione più vincente della sua carriera, togliendosi anche la soddisfazione di conquistare il trofeo di miglior tiratore da tre punti. Belinelli ritrova così coach Gregg Popovich ed Ettore Messina, ma anche altri giocatori con cui ha vinto il titolo quattro anni fa quali Manu Ginobili, Danny Green, Patty Mills e Tony Parker (che ancora deve rifirmare). La vera domanda è se ci troverà anche Kawhi Leonard, la cui richiesta di essere scambiato è ancora ben presente: per adesso gli Spurs non lo hanno ancora ceduto a nessuno, tenendo duro e sperando ancora di poter ricomporre la frattura con il numero 2 nero-argento. Che ci sia o non ci sia, la scelta di Belinelli è comunque stata chiara: tornare in un sistema che già conosce e in una franchigia che da 20 anni non manca mai l'appuntamento ai playoff, uscendo probabilmente dalla panchina per dare il suo contributo di tiro ed esperienza e ritrovando tutte quelle persone con cui si è trovato così bene nel biennio 2013-2015. Svanisce così la possibilità di tornare ai Philadelphia 76ers, che oltre a lui hanno perso anche Ersan Ilyasova, tornato ai Milwaukee Bucks dopo anni in giro per la lega: a Philly sperano ancora di convincere LeBron James a firmare per loro e per riuscirci non possono toccare il prezioso spazio salariale che serve per metterlo sotto contratto. Quella di San Antonio, evidentemente, era un'offerta che non si poteva rifiutare: oltre a Belinelli gli Spurs hanno anche trovato un accordo con Rudy Gay per un contratto annuale da 10 milioni di dollari.