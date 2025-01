I Bulls annunciano il ritiro della 1 di Rose

Quella di questa notte non sarà l’unica occasione in cui i tifosi dei Chicago Bulls potranno rendere omaggio a Derrick Rose. A poche ore dalla “Derrick Rose Night”, prevista per questa notte in occasione della sfida interna ai New York Knicks di Tom Thibodeau, la franchigia ha reso ufficiale ciò che si vociferava già da qualche tempo. Nel corso della prossima stagione la maglia numero 1 dell’MVP della stagione 2010-11 verrà ritirata dalla squadra, in una data che verrà annunciata prossimamente. Rose, il più giovane MVP della storia della NBA e nativo di Chicago, diventerà il quinto giocatore a ricevere questo onore dopo Jerry Sloan (numero 4), Bob Love (numero 10), Michael Jordan (23) e Scottie Pippen (33), oltre al numero 6 che è ritirato in tutta la NBA in onore di Bill Russell dal 2022. “Derrick è un eroe di casa e il simbolo di un’intera era di pallacanestro dei Bulls” ha detto il capo della franchigia Jerry Reinsdorf. “Ritirare una maglia riconosce l’impatto di un giocatore al di là dei suoi traguardi in campo. Onora il contributo straordinario e la connessione profonda e duratura creata con i tifosi. Siamo orgogliosi di aggiungere Derrick al gruppo di giocatori a cui è già stata ritirata la maglia”. "Il talento di Derrick era straordinario, ma ciò che mi ha sempre colpito di più è stato il modo in cui è rimasto umile e ha lasciato che il suo gioco di basket parlasse per lui" ha detto Michael Reinsdorf. "Guardare Derrick il giocatore è stato elettrizzante, ma conoscere Derrick la persona è stato un onore. I suoi successi dentro e fuori dal campo sono ciò che lo ha reso davvero speciale. Il suo legame con Chicago era innegabile quando era qui, ed è diventato solo più forte e più profondo con il tempo. Sarà un momento emozionante vedere Derrick mentre la sua maglia viene issata al soffitto circondato dalla famiglia, dagli amici e dai fan che significano così tanto per lui”.