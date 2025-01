Questa notte, prima della gara interna contro New York, i Bulls celebreranno la “Derrick Rose Night”, evento studiato per salutare l’ex di entrambe le squadre recentemente ritiratosi dal basket giocato. E con l’occasione, Rose ha concesso una per lui rara intervista a Shams Charania di “ESPN” in cui ha ammesso che sarebbe onorato se i Bulls ritirassero la sua maglia numero 1, ma che farebbe volentieri a meno di una statua fuori dallo United Center di Chicago

La “Derrick Rose Night”, con quella data (4/1/25) scelta per onorare i numeri di maglia vestiti all’high school e quindi con Bulls e Knicks, le due squadre pronte a scendere in campo, è finalmente arrivata. Una serata tutta dedicata al grande ex delle due squadre coinvolte, ritiratosi recentemente dal basket giocato, e nella quale i tifosi che accorreranno allo United Center potranno trovare tanti gadget speciali e oggetti ricordo e avranno un’altra possibilità di applaudire quello che per lungo tempo è stato un beniamino in grado di far sognare alla città il ritorno ai fasti degli anni Novanta. E Rose, noto per non gradire troppo l’esposizione mediatica, ha quindi deciso così di concedere una intervista a Shams Charania di “ESPN” in cui ha anche detto la sua sulle celebrazioni della serata e su quelle che potrebbero attenderlo in futuro.