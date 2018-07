I prezzi dei biglietti alle stelle e le scommesse sui Lakers campioni

Con la stessa rapidità poi è toccato ai botteghini dello Staples Center “rivedere” il costo dei biglietti già molto esosi per i tanti appassionati che si siedono sugli spalti dell’arena losangelina. I Lakers infatti non giocano da cinque anni i playoff, alle prese con uno dei momenti sportivi più difficili della loro storia gloriosa, ma nonostante questo L.A. è da sempre uno dei posti più cool e alla moda dell’intero mondo NBA, vantando una platea di stelle che spesso vale il prezzo del biglietto più dello spettacolo proposto sul parquet. Con LeBron James in campo dunque cambiano anche geografia, ambizioni e soprattutto prezzi: tutti sognano di nuovo lo Showtime e per goderselo tocca mettere mano al portafoglio. Il costo degli abbonamenti è schizzato alle stelle, con il più economico che è passato da 4.000 a 5.800 dollari nel giro di pochi minuti, nel posto peggiore dell’arena e senza avere alcun tipo di sconto per un eventuale arrivo ai playoff. Un tifoso dei Lakers, felice della notizia che ha rivoluzionato la notte NBA, ha deciso di spendere ben 188.781 dollari pur di sottoscrivere quattro abbonamenti per la regular season (non in prima fila per giunta). Prezzi alle stelle anche per le gare di preseason, raddoppiati nel giro di poche ore, mentre per la gara d’apertura della regular season (di cui non si conosce neanche l’avversario) non scendono sotto i 550 dollari. Cifre da capogiro, come quelle che tutte le agenzie di scommesse sperano di non dover versare nelle tasche dei tanti che adesso punteranno sui Lakers come nuovi campioni NBA: per evitare il salasso la quota relativa ai giallo-viola è scesa a 4.5; la stessa pagata per un eventuale successo finale dei Celtics e seconda soltanto a quella degli Warriors. Un gran bell’attestato di fiducia, per uno a cui le responsabilità e la pressione non ha mai fatto paura.