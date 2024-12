Quello di andare in NBA, per Andrea Bargnani, non era nemmeno un sogno, perché quando da piccolo ha cominciato a giocare a basket arrivare in NBA era un obiettivo contemplato per chi partiva dall’Europa. Al massimo, racconta il diretto interessato, l’aspirazione massima poteva essere rappresentata dal giocare in una big di Eurolega. E invece Bargnani in NBA ci è arrivato eccome, e da primo europeo scelto in cima al Draft nel 2006. Un percorso, quello del “Mago”, passato da Treviso e Toronto e quindi New York, compresa la sponda di Brooklyn. Un percorso che Bargnani ha rievocato insieme a Matteo Soragna, suo compagno di squadra nell’ultima Benetton scudettata, durante una puntata speciale di Basket Room Talk. Tra immagini di repertorio, ricordi e riflessioni sul basket di ieri, oggi e domani, obiettivi raggiunti o solo sfiorati, l’ex Raptors e Knicks si racconta senza filtri. La puntata speciale di Basket Room Talk dedicata a Bargnani va in onda questa sera alle 16.30 su Sky Sport 24 e poi in replica alle 19 su Sky Sport NBA e nelle prossime giornate sempre su Sky Sport NBA, Sky Sport Uno e Sky Sport Arena.