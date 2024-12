Anche Poole la decide: 4 game winner in una notte

Dopo aver vissuto il Natale più equilibrato della storia, in NBA si è vissuta un'altra nottata entusiasmante a Santo Stefano . Delle nove gare previste dal calendario, ben quattro si sono concluse negli ultimissimi secondi con dei canestri del sorpasso tutti diversi e tutti estremamente spettacolari. Era dall'8 dicembre 2017 che quattro partite diverse non si concludevano con un canestro del sorpasso negli ultimi 10 secondi di gara, a testimonianza di una nottata davvero storica in NBA. Ad aprire le danze ci ha pensato Jordan Poole , che con i suoi Washington Wizards sotto di una lunghezza contro gli Charlotte Hornets ha segnato uno splendido step back da tre punti per il sorpasso a 8 secondi dalla fine , propiziando la quinta vittoria stagionale dei suoi.

Praticamente in contemporanea è arrivato anche il canestro della vittoria di Tyler Herro , che ha deciso il derby della Florida tra Miami Heat e Orlando Magic con una conclusione dalla media distanza con stile impeccabile, superando la difesa di Travelin Queen che aveva ben contestato la conclusione. Anche in questa occasione gli Heat erano sotto di una lunghezza , ma il canestro di Herro li ha portati in vantaggio lasciando solo 5 decimi sul cronometro .

Jaden Ivey ribalta i Kings col gioco da quattro punti

Sotto anche di 19 lunghezze nel corso del match, i Detroit Pistons non si sono dati per vinti e hanno rimontato in casa dei Sacramento Kings fino a operare il sorpasso in maniera rocambolesca. Sotto di tre lunghezze a pochi secondi dalla fine, il pallone è finito nelle mani di Jaden Ivey in angolo: il giovane compagno di Simone Fontecchio ha sfruttato un errore di De'Aaron Fox, che ha saltato inopinatamente rovinando addosso all'avversario, e ha avuto la lucidità per segnare la tripla in equilibrio precario, completando poi il gioco da 4 punti e il sorpasso dalla lunetta lasciando solo 3 secondi sul cronometro, con l'ultima preghiera di Fox che non è stata accolta dagli dei del basket.