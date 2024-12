Nella sfida poi vinta in volata sul campo di Golden State, i Lakers hanno dovuto fare a meno di Anthony Davis. Il lungo gialloviola, uscito dal campo prima della fine del 1° quarto per un problema alla caviglia sinistra, è dovuto rientrare negli spogliatoi senza più riuscire a ritornare sul parquet. Dopo la gara, però, è stato lo stesso Davis a tranquillizzare tutti, affermando di puntare a esserci quando i Lakers torneranno in campo sabato contro Sacramento

Lo spavento, in casa Lakers, è durato giusto per tutta la partita contro Golden State. Una partita che Anthony Davis aveva dovuto abbandonare dopo aver giocato poco più di 7 minuti per via di un problema alla caviglia sinistra avvertito dopo aver appoggiato male il piede in una azione peraltro senza contatto con gli avversari. I Lakers, privi del loro centro, sono comunque riusciti a strappare una vittoria preziosissima nel finale concitato dove a fare la differenza sono stati LeBron James e Austin Reaves, autore del canestro che ha sancito il successo in trasferta al Chase Center per 115-113. E, una volta rientrati negli spogliatoi, i ragazzi di JJ Redick hanno ricevuto un’altra bella notizia che ha fatto tirare un sospiro di sollievo in casa gialloviola.