La destinazione definitiva per i free agent

Per questo potrebbe avere senso riportare sostanzialmente la stessa squadra che lo scorso anno ha vinto 35 partite – quindi offrendo un accordo annuale anche a Julius Randle – e provare a fare il salto di qualità nella prossima estate piuttosto che subito, per quanto la carta d’identità di James suggerisca il contrario. Non utilizzare subito il contratto di Deng, poi, permetterebbe di utilizzarlo come accordo in scadenza nel 2020 da inserire in qualche trade, in modo da renderlo maggiormente di valore per una squadra alla ricerca di sollievo dal punto di vista del salary cap. Tenere il talento giovane a disposizione, farlo crescere attorno a James e conservare lo spazio salariale per utilizzarlo al momento giusto e per il giocatore giusto dovrebbe essere il piano per la prossima stagione di Magic e Pelinka. In questo modo, i Lakers diventerebbero la destinazione dei free agent per eccellenza: forti della città più amata dai giocatori NBA, del giocatore più forte del mondo e del carisma di uno come Magic Johnson, c’è da scommettere che ci sarà la fila per andare a vestire il gialloviola. Ovvio, se ci fosse la possibilità di aggiungere subito Leonard ad un prezzo ritenuto ragionevole, lo farebbero – così da giocarsi subito le proprie chance con la squadra immaginata per dare l’assalto al titolo NBA. In ogni caso, la pazienza professata da Magic nella conferenza stampa di una settimana fa ha trovato la sua motivazoine: con James sotto controllo per tre anni, i Lakers possono permettersi il lusso di costruire passo dopo passo una contender per durare nel tempo.