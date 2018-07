In un mercato in cui tutti vanno a caccia del compagno ideale per mettere in piedi una squadra competitiva, anche Jimmy Butler ci ha tenuto a far filtrare il suo malumore in una prima parte di free agency che in effetti non sembra aver premiato i T’wolves; scelti dall’ex giocatore dei Bulls 12 mesi fa e mai entrati del tutto nel suo cuore. Difficile esaltarsi quando nella tua Conference (in cui hai faticato fino all'ultimo giorno per conquistare l'accesso ai playoff) arriva LeBron James, mentre a rinforzare il tuo roster (superando la soglia dell'hard cap) il nome nuovo è Anthony Tolliver. Secondo quanto raccontato da Joe Cowley del Chicago Sun-Timer infatti, fonte vicina a Butler negli anni trascorsi ai Bulls, l’All-Star sarebbe quasi stufo dell’atteggiamento dei giovani compagni che ha trovato in spogliatoio e che mostrano di non avere grande attitudine al lavoro. Parole rivolte in particolare a Karl-Anthony Towns, ospite a Sky Sport 24 qualche giorno fa e di tutt’altro avviso rispetto al futuro di Minnesota, mai diventato in tutto e per tutto il compagno che Butler sperava di avere. “In molti continuano a sottovalutare la mia voglia e la mia ossessione per la vittoria”, sottolineava lo scorso aprile, quando i limiti dei T’wolves sono venuti tutti a galla nel primo turno playoff contro gli Houston Rockets. Frasi che potrebbero avere più di una ripercussione sulle intenzioni future di Butler, che dopo le insistenti richieste della sua franchigia non sembra voler rinnovare il proprio contratto con Minnesota. Butler ha ancora un anno di contratto a 20.4 milioni e una player option per il 2019/20 da 19.8 milioni: troppo pochi per fargli dire di sì con certezza (anche perché troverebbe decine di offerta da altre parti) e che potrebbero permettergli di aprire nuovi scenari. In uno di quelli più suggestivi sembra esserci Kyrie Irving, nella sua stessa identica situazione contrattuale e pronto anche lui eventualmente a liberarsi pur di giocare con Butler, magari a Est avendo vita un po' più semplice. Una coppia insomma che sembra sognare un futuro insieme, anche a costo di far cambiare aria a entrambi tra 12 mesi (Boston dovrebbe fare un bel po' di rivoluzione per permetterseli entrambi). Progetti futuri comunque, che terranno conto della rivoluzione avvenuta nella Lega negli ultimi tre giorni. E che ancora potrebbe riservare altri colpi di scena.