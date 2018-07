La necessità di tenere alta la tensione in campo e fuori

Quella di Golden State è una scommessa calcolata sulla propria cultura di squadra, puntando sulla convinzione che il proprio spogliatoio sia in grado di ammansire qualsiasi carattere difficile e rendere produttivo qualsiasi giocatore (d’altronde, sono gli stessi che hanno fatto vincere più titoli NBA a JaVale McGee e Nick Young). Anzi, per certi versi probabilmente i Dubs hanno bisogno di mettere un po’ di “pepe” in squadra per tenere alta la tensione: dopo la vittoria del titolo, coach Steve Kerr aveva sottolineato come uno degli obiettivi per questa stagione fosse aggiungere giocatori che non avevano ancora vinto nulla per aumentare la fame e la concentrazione, senza prendere la regular season come una vacanza come ogni tanto è successo lo scorso anno. L’inserimento tecnico di Cousins, poi, aggiunge quelle novità tecnico-tattiche in grado di rendere più interessanti le partite alla ricerca della giusta chimica, e grazie alla sua combinazione di doti di passaggio, di tiro dalla lunga distanza e di presenza in post basso, c’è da scommettere che ci saranno momenti di grande pallacanestro con quei cinque All-Star tutti in campo.

Cousins ricoprirebbe un po’ il ruolo di un “David West supercharged”, piazzandosi ai gomiti o in post basso per smistare in favore dei compagni che si muovono attorno a lui. Oppure Cousins potrebbe fungere da partner di Steph Curry o di Kevin Durant nei pick and roll e punendo qualsiasi tentativo di cambio sistematico sui blocchi – visto che sono ben pochi i giocatori in grado di sostenerne la potenza e l’agilità in area già tra i lunghi, figuriamoci tra gli esterni. In difesa, poi, quando accende il cervello e si sente coinvolto “Boogie” è in grado di essere un grande difensore, utilizzando le mani velocissime per provocare recuperi difensivi per azionare il contropiede e fagocitando qualsiasi rimbalzo a disposizione (uno dei punti deboli degli Warriors il prossimo anno). Non sarà un centro in grado di cambiare sui piccoli data la mole che deve spostare, e dopo la lesione al tendine d’Achille andrà anche peggio da quel punto di vista, ma se in posizione sotto canestro è un blocco inamovibile per chiunque, rendendo difficile tirare contro di lui. Per quanti dubbi si possano avere, Cousins rimane comunque uno dei primi centri di tutta la NBA, nonché uno con più skills che si siano mai visti nella lega.