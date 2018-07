È nel cuore di downtown, a cinque minuti a piedi dalla Quicken Loans Arena. Per anni è stato uno dei luoghi più fotografati della città: l’enorme billboard pubblicitario di Nike che ritrae LeBron James di schiena, il suo numero 23 in bella mostra e al posto del suo nome sulle spalle quello della sua città, Cleveland. E se è vero che Cleveland rimarrà sempre la sua città (per lui, nativo di Akron), casa almeno per i prossimi tre anni sarà Los Angeles, mentre la metropoli dell’Ohio deve fare i conti con l’ennesimo addio del suo figlio prediletto, che come nel 2010 ha scelto di proseguire altrove la sua carriera. Il billboard, ha annunciato Nike, verrà rimosso a partire da martedì prossimo (“Ci vorranno alcuni giorni”, fanno sapere visto l’enormità dell’opera, che pesa 1.3 tonnellate…) e così parecchi tifosi si sono recati in pellegrinaggio su Prospect Avenue, per scattare le ultime foto con il loro campione sullo sfondo. A pochi passi – l’ingresso è su uno dei lati della Q Arena – il negozio ufficiale dei Cavs ha messo in vendita tutte le canotte n°23 dei Cavs con un -40% di sconto: un altro modo di dire addio a LeBron James, la notizia che 24 ore dopo l’annuncio la fa ancora da padrone in città. A tributargli un saluto speciale ci ha pensato tra gli altri anche Cedi Osman, la matricola turca dei Cavs che con James ha condiviso l’ultima stagione NBA e che ha affidato al suo account Instagram alcune parole davvero significative: “Alcune persone tirano fuori il peggio da te, altre il meglio. E poi ce ne sono altre, queste davvero rare, che tirano fuori quello che neppure tu sai di poter avere dentro. Aiutano a costruirti un’identità. Ti fanno sentire vivi. Ti fanno sentire forte. Fanno in modo che pensi che nessuno possa fermarti. Dal primo momento in cui ci siamo incontrati – King – tu sei sempre stato quella rara persona, per me. Io non credo alle coincidenze. Ho scelto invece di credere che i nostri cammini si siano incrociati per un motivo. E questo motivo apparirà sempre più chiaro man mano che io continuo il mio percorso. Ti prego di accettare la mia gratitudine più sincera per l’aiuto che mi hai dato e l’apprezzamento più vero per avermi ispirato. Mi reputo fortunatissimo perché in questi mesi mi sono potuto circondare del tuo carisma”.