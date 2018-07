La notizia era già nell’aria da qualche giorno, dopo che il rinnovo multimilionario di Paul George (insperato, ma salutato con grande gioia), quello al minimo salariale di Raymond Felton e la conferma meritata di Jerami Grant avevano fatto schizzare il cap dei Thunder ben oltre i 300 milioni di dollari complessivi. Troppi per non dare una sforbiciata a quanto di costoso e improduttivo è tutt’ora presente nel roster di OKC. Per questo la scelta di Carmelo Anthony di esercitare l’opzione prevista dal suo contratto e di incassare 27.9 milioni nella prossima stagione era stata vista dalla dirigenza dei Thunder come un macigno troppo pesante da trascinare a livello economico per il prossimo anno, tenendo conto del mediocre rendimento fornito nell’ultima stagione da un Anthony da 11.8 punti di media ai playoff (con il 37% dal campo e il 21% dall’arco). Tutti si aspettavano un passo avanti che invece non è arrivato, con la direzione tecnica della squadra sempre più deputata al trio Westbrook-George-Adams, mentre le lamentele per il suo ruolo marginale in campo sono proseguite senza soluzione di continuità. In squadra, e soprattutto a libro paga, non c’è dunque molto spazio per l’ex All-Star dei Knicks. Per tutte queste ragioni quanto riportato da ESPN è soltanto diretta conseguenza di un ragionamento da molti già messo in preventivo: i Thunder e lo staff di Anthony stanno lavorando alla soluzione migliore per dirsi addio senza scontentare nessuno. Il n°7 infatti vuole risolvere il prima possibile, in maniera tale da diventare una pedina appetibile sul mercato e cercare una nuova sistemazione in tempi brevi (Lakers e Rockets sono spettatori molto interessati degli sviluppi della vicenda). L’agente di Anthony, Leon Rose, da tempo amico e molto vicino al GM dei Thunder Sam Presti, sta valutando le varie opzioni insieme alla dirigenza di OKC. Sul piatto infatti c’è sia la possibilità di spalmare il contratto di Anthony, o in alternativa di aggiungere a questo anche il buyout che libererebbe subito il giocatore sul mercato, rendendolo un free agent che può andare alla ricerca di un nuovo accordo (come accaduto nel caso di Dwight Howard nelle scorse ore).