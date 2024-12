Una delle rivalità più storiche della NBA si rinnova anche nel giorno di Natale, con i campioni in carica di Boston chiamati a vincere davanti al proprio pubblico contro i Sixers del terzetto formato da Joel Embiid, Paul George e Tyrese Maxey. Lo scorso anno Jayson Tatum ne mise 41 contro Milwaukee: quest’anno proverà a insidiare i 45 di Tom Heinsohn nel 1961? La sfida alle 23 su Sky Sport Uno, Sky Sport NBA e in streaming su NOW col commento di Francesco Bonfardeci e Tommaso Marino

Prima dell'inizio della stagione si pensava che i Philadelphia 76ers potessero rappresentare una minaccia seria ai Boston Celtics per il trono della Eastern Conference. Almeno fino a questo momento, però, questo scenario non si è concretizzato: i tantissimi infortuni subiti dai vari Joel Embiid, Paul George e Tyrese Maxey hanno impedito alla stagione di Philadelphia sostanzialmente di cominciare, fermandosi ai piani bassi della Eastern Conference con un record di 10-17 mentre Boston è seconda alle spalle di Cleveland con un record di 22-7. Sulla carta non dovrebbe esserci partita alle 23 in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Uno e in diretta su NOW con il commento di Francesco Bonfardeci e Tommaso Marino , ma le partite di Natale possono andare in maniere inaspettate , e comunque i Sixers al completo sono una squadra molto pericolosa , capace di vincere sette delle ultime dieci partite .

Tatum a caccia del record di Natale in maglia Celtics

Lo scorso anno Jayson Tatum chiuse con 41 punti contro i Milwaukee Bucks, una delle tante grandi prestazioni in una stagione coronata poi con il titolo NBA conquistato a giugno. Per realizzare il record in maglia Celtics dovrà però metterne a referto almeno 45, quota raggiunta dal leggendario Tom Heinsohn nel 1961 nella storia dei biancoverdi. In ogni caso i campioni in carica - che dovranno fare a meno di Jrue Holiday per un problema alla spalla - vorranno dare il loro meglio davanti al pubblico di casa: l'appuntamento è come sempre in diretta su Sky Sport.