Resta a Portland il free agent più importante che i Blazers rischiavano di farsi sfuggire questa estate: Jusuf Nurkic ha deciso di prolungare il proprio contratto di altri quattro anni, incassando 48 milioni di dollari e restando così legato ai Blazers fino al giugno 2022. Secondo quanto riportato da ESPN, l’ultimo anno prevede soltanto una parziale garanzia economica, ancora non definita nel dettaglio. Una cifra cospicua, ma non tanto quanto Nurkic sperava a un certo punto di poter incassare, visto che mesi fa aveva rinunciato a una proposta ben più ricca; convinto che quell’accordo sarebbe potuto diventare ancora più imponente dopo qualche settimana. Una scommessa andata male insomma, che ha fatto desistere il centro bosniaco dall’alzare ancora di più la posta in gioco. Nurkic infatti era restricted free agent, una condizione in cui Portland aveva la possibilità di pareggiare qualsiasi offerta fatta per lui dalle altre squadre. A 23 anni il lungo dei Blazers avrebbe inoltre potuto rinunciare a questa offerta, incassando i 4.75 milioni previsti dalla qualifyng offer del suo contratto da rookie, con la speranza di giocare una grande stagione, nascondere in parte i propri punti deboli e monetizzare il più possibile da free agent (quindi libero da ogni vincolo con Portland) la prossima estate. Il mercato tra 12 mesi dovrebbe essere più favorevole per un giocatore del suo genere, ma il rischio da correre sarebbe stato troppo grosso, con la paura di mandare in fumo un’altra offerta che certamente cambia la sua prospettiva di vita e quella della sua famiglia, in parte trasferitasi in Oregon assieme a lui. A livello tecnico e ambientale infatti Nurkic ha da subito dimostrato grande feeling con i Blazers, abili nel rivitalizzarlo dopo il difficile periodo ai Nuggets e ben consapevoli di aver fatto un affare a strappare un giocatore del genere a cifre contenute. Portland sta ancora scontando alcuni contratti fin troppo ricchi elargiti negli anni passati, ma è riuscita a portare a casa due tiratori utili alla causa come Seth Curry e Nick Stauskas, pagando entrambi il minimo indispensabile. L’affare dell’estate per Portland resta un altro: aver trattenuto Jusuf Nurkic.