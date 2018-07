Ai margini della tappa finale della Milano Playground League – manifestazione che ha riempito i campetti del capoluogo milanese con oltre 120 squadre e 600 ragazzi impegnati per tre sabati di giugno – si è fatto rivedere nella sua Milano anche Danilo Gallinari, che oggi chiama casa Los Angeles ma alla città meneghina continua a essere legatissimo, sia per i trascorsi in campo con la maglia dell’Olimpia che fuori. Lasciate alle spalle – anche se non risolte – le polemiche con l’allenatore della nazionale Meo Sacchetti, l’ala dei Clippers sembra già proiettato sulla sua prossima stagione oltreoceano, dopo un’estate che ovviamente ha cambiato gli equilibri della lega come conseguenza di alcuni trasferimenti davvero eccellenti. Su tutti, ovviamente, quello di LeBron James, che ha scelto di diventare “concittadino” proprio di Gallinari, raggiungendolo a Los Angeles, anche se indossando la maglia dei Lakers e non quella dei suoi Clippers. “La sua presenza renderà il derby di L.A. ancora più bello, e la Western Conference sempre più competitiva: è un Ovest davvero da paura”, dice l’azzurro, che preferisce non giudicare la scelta estiva di James: “Sono scelte sempre molto difficili e importanti, mettersi nella testa di un giocatore non è mai semplice e ancora in quella del giocatore più forte al mondo, visto che il risalto è massimo. Penso che una scelta del genere diventa giusta nel momento in cui LeBron riesce a vincere in maglia Lakers. Vedremo”, l’opinione di Gallinari. Risolti i problemi alla mano che hanno condizionato il suo finale di stagione, nel rush conclusivo che vedeva i Clippers provare a raggiungere dei playoff poi invece sfumati, il n°8 della squadra allenata da coach Rivers ha le idee chiare sugli obiettivi della prossima stagione: “Fare una bella stagione, togliersi delle soddisfazioni di squadra arrivando ai playoff e una volta lì cercare di fare più rumore possibile, mettendo magari i bastoni tra le ruote alle squadre più forti. Se ci riusciremo potrebbe davvero essere una stagione da ricordare”.