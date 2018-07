Un due volte campione NBA in visita a Sky Sport, prima ospite della redazione di skysport.it per una chiacchierata lunga quasi mezz’ora e poi in studio a Sky Sport 24 – pochi giorni dopo il passaggio di Karl-Anthony Towns – per festeggiare l’inaugurazione del nuovo canale all-NBA, in onda dal 2 luglio sul 205 (Sky Sport NBA). Perché Sky Sport è sempre più la casa del grande basket americano e Kenny Smith – che in tv oggi ci lavora, volto di TNT insieme a Shaquille O’Neal e Charles Barkley – uno degli ospiti più graditi. Che ci ha regalato questa intervista.

Sei cresciuto a New York City, quando la città era considerata “the Mecca of basketball”, un titolo che oggi forse la città non vanta più.

“È ancora la Mecca del basket, se si guarda all’attaccamento dei tifosi e alla loro conoscenza del gioco. Quello che è cambiato è che oggi tantissimi ragazzi crescono sui campi cittadini ma poi vanno al liceo altrove, per cui la gente spesso non sa che in realtà sono newyorchesi. Ai miei tempi cercare di farsi notare in una metropoli come New York era difficilissimo, tra otto milioni di persone devi fare in modo che la gente si accorga e parli di te. Io ce l’ho fatta giocando a basket: camminavo per le strade di New York e tutti sapevano chi ero, avere questo tipo di notorietà quando hai 16-17 anni non è facile ma allo stesso tempo ti fa anche riflettere, perché una citta come New York offre davvero tante possibilità di farcela, se davvero lo vuoi”.

Il tuo soprannome, “the Jet”, arriva da quei giorni all’high school…

“Sì, è stato uno dei giornalisti del New York Daily News – il responsabile delle pagine di sport scolastico, Bill Travers – a coniare il termine, perché in campo ero velocissimo. Io non lo sapevo neppure: un giorno apro il giornale e vedo scritto Kenny ‘The Jet’ e mi chiedo: chi è questo ‘The Jet’? Poi leggo l’articolo e scopro di essere io, Kenny ‘The Jet’ Smith. È stato lui il primo a darmi quel soprannome”.

Ti dà fastidio che oggi Jason Terry se ne sia appropriato?

“Oh no, perché nel mio caso il soprannome descrive il mio gioco, la mia velocità, mentre nel suo è semplicemente la sigla che riassume il suo nome, Jason Eugene Terry, quindi JET. E non perché è veloce… [ride]”.

Dopo il liceo alla Archbishop High School, quattro anni a North Carolina.

“Al tempo gli early entries non esistevano, i giocatori non si dichiaravano per il Draft in anticipo, mai: queli più forti facevano tutti i quattro anni previsti. Questo mi ha dato la possibilità di giocare in grandi squadre, assieme a quattro futuri giocatori NBA, il più importante dei quali ovviamente è stato Michael Jordan”.

E dalla prima partita del tuo primo anno sei subito stato titolare, una cosa rara…

“Sì, essere in quintetto in quella squadra da freshman oggi è l’equivalente del ricevere una convocazione per l’All-Star Game NBA da rookie. Il fatto che coach Dean Smith mi abbia fatto partire subito titolare è dovuto al fatto che io sapevo giocare bene insieme a grandi giocatori. C’è chi sa giocare bene se gioca da solo, in maniera individualista: io invece ho sempre dato il meglio più alto era il livello dei giocatori in campo con me. Il fatto che a North Carolina ci fossero giocatori così forti non ha fatto altro che innalzare anche il mio livello di gioco”.