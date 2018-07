Messi un attimo da parte i nomi di grosso calibro come quelli di LeBron James, Chris Paul e Paul George, uno dei trend di questi primi dieci giorni di free agency è stato l’approccio “attendista” che in molti, sia tra i giocatori che tra le franchigie, hanno avuto sul mercato. Sono stati infatti ben 36 i giocatori che hanno firmato un accordo di un solo anno (anche considerando i cosiddetti 1+1 con opzione sul secondo anno), un numero in netta crescita rispetto ai 20 dello scorso anno nello stesso periodo di tempo, mentre ben 20 giocatori su 28 nel corso del mese di giugno hanno deciso di esercitare le opzioni a proprio favore sul loro ultimo anno di contratto, prendendosi i soldi garantiti e rimandando il “giorno di paga” alla prossima stagione. Il motivo sta anche nella previsione fatta dalla NBA: per l’estate del 2019, infatti, il salary cap vedrà un altro innalzamento di oltre 7 milioni, passando dagli attuali 101.8 a quota 109 milioni (e un altro ancora ce ne sarà nel 2021, salendo fino a 116). Questa ulteriore impennata, unita al fatto che molti terribili accordi firmati nell’estate del 2016 scadranno, permetteranno di creare un ambiente più remunerativo per gli oltre 200 free agent che inonderanno il mercato, visto che più o meno tutte le squadre avranno la possibilità di avere spazio salariale (al contrario di questa stagione, nella quale le squadre con spazio sono poche e i free agent “solo” 120). Per tutti questi motivi sia i veterani che le dirigenze preferiscono aspettare tempi migliori, firmando accordi brevi che vengano incontro alle esigenze di tutti in termini di flessibilità e dandosi del tempo per capire se il fit sul campo possa valere un investimento a lungo termine – anche in base a quello che faranno i free agent più importanti della prossima estate.

Durant, Leonard e Irving: i nomi più importanti dell’estate 2019

Ad aggiungere ulteriore attesa a quanto succederà tra dodici mesi c’è anche il fatto che i nomi in cima alla lista dei free agent sono di tutto rilievo. Il più importante di tutti è ovviamente Kevin Durant, che come sempre avrà la possibilità di uscire dal proprio accordo con i Golden State Warriors per testare il mercato (pur mantenendo la player option a proprio favore). A New York già hanno fatto sapere di essere particolarmente interessati a portarlo in città, ma lo stesso si può dire delle altre 29 franchigie in NBA quando si muove un due volte MVP delle Finals. Tra gli altri giocatori in possesso di una player option ma attesi a presentarsi sul mercato ci sono quelli di Kawhi Leonard (di sicuro il più chiacchierato di tutti, complice la sua nota voglia di andare a Los Angeles), ma anche Kyrie Irving e Jimmy Butler (che a quanto pare vorrebbero giocare insieme, proponendosi in coppia a una squadra con abbastanza spazio salariale). Ci sono poi altri veterani per i quali l’uscita dal contratto non è così scontata, visto che la carta d’identità potrebbe portarli a rimanere all’interno dell’accordo invece che presentarsi sul mercato: sotto questa categoria ricadono i nomi di Marc Gasol, Goran Dragic, Kevin Love e Al Horford, che hanno tutti un bel ragionamento da fare sulle reali possibilità di trovare un accordo migliore rispetto a quelli che lasciano. Chi invece di sicuro dovrà firmare un nuovo contratto è Klay Thompson, che dovrebbe lasciare sul tavolo un bel po’ di soldi per estendere con gli Warriors invece che diventare free agent, ma anche Kemba Walker, la cui avventura a Charlotte sembra ormai giunta al capolinea (tanto che potrebbe muoversi già durante la regular season). Di sicuro ne dovranno trovare un altro due centri come DeAndre Jordan e DeMarcus Cousins, che in questa finestra di mercato hanno firmato solo un annuale con Dallas e Golden State, mentre rimane da vedere se i vari giocatori del Draft 2015 come Karl-Anthony Towns e Kristaps Porzingis estenderanno al massimo salariale i propri accordi come già fatto da Devin Booker e Nikola Jokic.