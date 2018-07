Lance e LeBron, un binomio inseparabile

Eppure, in qualche modo non è così assurdo vedere “Born Ready” nella stessa squadra di James, e non solo per il vecchio adagio del “se non riesci a batterlo unisciti a lui”. Lance senza LeBron perde immediatamente consistenza, diventa uno dei tanti giocatori di talento scavalcati dall’evoluzione del gioco. Tutta la carriera di Stephenson è stata modellata sulla contrapposizione con LeBron, in un continuo tentare di crearsi il personaggio da antagonista del giocatore numero uno al mondo - un tentativo, per la verità, non sempre andato a buon fine.

Anche ad un’analisi iconografica i due sembrano inseparabili, almeno da parte di Lance. Se scrivete “Lance Stephenson” su Google Immagini è più facile che vi escano immagini con LeBron che senza: c’è Lance che marca LeBron, LeBron che marca Lance, Lance che floppa contro LeBron, LeBron che floppa contro Lance, Lance che imbruttisce a LeBron, LeBron che imbruttisce a Lance, Lance che contende la palla a LeBron, LeBron che contende la foto a Lance. È come se due modelli di foto stock si fossero contesi per anni le Finals a Est. Nella mia immaginazione sono ancora intrappolati in un’ala privata nel palazzo della Getty Images impegnati in un infinito uno contro uno.