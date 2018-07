Meno responsabilità per James, ma all'appello mancano i tiratori

Non solo questione caratteriale, visti i trascorsi tutt’altro che sereni di Rondo e Stephenson con James, ma anche una costruzione tecnica della squadra profondamente diversa. LeBron il prossimo 30 dicembre compirà 34 anni e sembra voler in qualche modo ridurre le responsabilità che dovranno gravare sulle sue spalle, soprattutto dopo lo stress sopportato sul parquet negli ultimi anni a Cleveland. A lungo i Cavs hanno circondato James di tiratori, ben consapevoli che il solo LeBron potesse generare attacco a sufficienza per garantire tiri e vittorie per tutti. Una tattica spesso e volentieri naufragata ai playoff, dove la percezione del giocatore “solo contro tutti” diventava ancora più evidente, con James chiamato a essere l’unico creatore di gioco contro una difesa focalizzata soltanto su di lui. Il tutto miscelato in squadre spesso con una pessima predisposizione difensiva. I Lakers invece vogliono mettere in piedi un progetto invertendo entrambe le tendenze, togliendo responsabilità di creazione a LeBron (idea che deve essere accettata prima di tutto da lui) e provando a garantirgli un supporto difensivo in grado di migliorare la 29esima posizione occupata dai Cavaliers lo scorso anno in regular season quando si trattava di proteggere il ferro. ESPN riporta a proposito le dichiarazioni anonime di un addetto ai lavori di una squadra della Western Conference: “Vedo che in molti scuotono la testa non convinti rispetto a quanto fatto dai Lakers dopo la firma di James, ma a me piace il loro modo di muoversi: puoi sempre trovare dei tiratori per rinforzare il roster, ma i playmaker contano di più e sono molto più rari”. Sarà, ma i giallo-viola hanno bisogno anche di innesti che riescano ad allargare il campo. I Lakers infatti lo scorso anno sono stati la seconda peggior squadra per percentuale dall’arco: aggiungere altri tiratori dalla capacità realizzativa rivedibile non è di certo il miglior modo per far crescere la resa dalla lunga distanza. Per sopperire a problemi del genere di solito si prova ad alzare il ritmo, ma le squadre di LeBron di solito non sono mai state nella Top-10 in quanto a Pace, preferendo un passo molto più cadenzato. Insomma, sono tante le questioni sul tavolo: l'unica certezza è James, un lusso non da poco su cui poter contare quando si tratta di risolvere problemi.