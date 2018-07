Dopo i proclami, la sorpresa e i tantissimi commenti, è arrivata anche l’ufficialità del passaggio di LeBron James ai Lakers. Il primo scatto del n°23 indossando una maglia giallo-viola, in un’immagine che resterà come il primo tassello di questa avvincente nuova avventura nella "Città degli Angeli". Nessuna conferenza stampa, nessun incontro pubblico (prima di fine luglio, James si terrà volutamente alla larga dall’orda di giornalisti pronti ad assalirlo pur di strappargli una dichiarazione), ma un annuncio ufficiale sui social della squadra losangelina: "Oggi è un grande giorno per i Lakers, la nostra organizzazione è lieta di dare il benvenuto a LeBron James", le parole di Magic che aprono il comunicato. Con un altro post sul sito poi si ricostruisce il cammino che ha portato LeBron a indossare quella maglia: dalle prime mosse di mercato del febbraio 2017 del duo Magic-Pelinka (sempre a stretto contatto con la proprietaria Jeanie Buss), fino alle trade dell’ultima deadline, passando per gli addii a Mozgov e D’Angelo Russell. Un lunghissimo percorso fatto di decisioni dolorose, a volte anche inattese, ma sempre necessarie per liberare spazio e garantirsi “flessibilità”. Questa è la parola che Magic ripete di continuo, anche nei virgolettati riportati nel comunicato, in cui si sottolinea che i giallo-viola stanno percorrendo una strada non semplice, mettendo sotto contratto i vari Rondo, Stephenson e McGee; ben consapevoli però di poter continuare a giocare da protagonisti anche la prossima estate: lo spazio per un nuovo free agent, avendo solo contratti di un anno, è molto facile da ritagliare, per dare il giusto contributo e supporto a James. Quello che infatti ha meravigliato molti è la durata dell'accordo: ben quattro anni, in sostanza il capitolo conclusivo della sua carriera, in cui sperare di costruire una squadra che possa arrivare al titolo attraverso la valorizzazione dei (tanti) talenti a disposizione dei giallo-viola. In fondo avere James in squadra spesso e volentieri è la ragione della svolta: basta lui a risolvere i problemi, senza star lì a fare tanti calcoli.