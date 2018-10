Dopo l’antipasto di settimana scorsa con Cleveland ed Atlanta, tornano gli appuntamenti con gli NBA Sundays e le partite della lega più spettacolare del mondo in prima serata italiana. Questa volta ci sono degli ospiti di eccezione: i campioni in carica dei Golden State Warriors saranno impegnati sul campo dei Brooklyn Nets alle 22.00 di domenica 28 ottobre, con la partita che verrà trasmessa su Sky Sport NBA con commento di Flavio Tranquillo e Davide Pessina. I Brooklyn Nets avranno voglia di rivincita dopo la rocambolesca sconfitta contro i New Orleans Pelicans nel finale, sprecando un vantaggio di un punto a 10 secondi dalla fine con due brutte palle perse che hanno permesso il sorpasso dei padroni di casa. Il fatto che siano arrivati a così poco dal vincere sul campo di una squadra imbattuta, però, può far sorridere coach Atkinson, che tra le mura amiche del Barclays Center si troverà degli Warriors riposati ma, con ogni probabilità, un po’ distratti. In questi anni, infatti, i campioni in carica non avevano mai avuto una giornata di pausa da passare a New York, fermandosi nella Grande Mela dopo la vittoria sui Knicks al Madison Square Garden. Un sabato sera a NYC, unito all’orario pomeridiano della palla a due, potrebbe portare a un inizio lento degli Warriors, e i Nets dovranno farsi trovare preparati per sfruttare ogni mancanza. Certo, poi bisognerà sempre fare i conti con Steph Curry e Kevin Durant, due fuoriclasse capaci di accendersi in un attimo: i 51 punti segnati dal primo contro Washington e i 41 del secondo contro i Knicks (di cui 25 nell’ultimo quarto) ne sono testimonianza recentissima. Anche solo per la possibilità che i due tirino fuori prestazioni del genere vale la pena collegarsi: appuntamento per domenica sera alle 22.00 italiane su Sky Sport NBA (canale 206).