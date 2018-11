THE MAMBA MENTALITY - IL MIO BASKET

Da giovane Kevin Durant non era molto difficile da gestire

Nei suoi primi anni nell’NBA, KD aveva certe lacune tecniche che potevo sfruttare. Faticava a tirare in sospensione verso destra e non sapeva lavorare bene in post. Queste carenze, nonostante la sua statura altissima, lo rendevano marcabile. Poi però, nel giro di poco tempo – un anno o due – diventò molto bravo a fermarsi andando a destra. Qualche anno dopo aggiunse alcune nuovi movimenti in post con la spalla sinistra. Era diventato una gatta da pelare alta due metri e dieci. E questa è la storia di Kevin Durant. Per quasi dieci anni non ha fatto altro che affrontare le sue debolezze e migliorare il suo gioco. Ormai ha sviluppato appieno tutte le sue capacità. In attacco non ha punti deboli. È un incubo scontrarsi con lui, e si è impegnato a fondo perché fosse così.

LeBron James

LeBron è più grande di me, in altezza e in larghezza, ma a me piaceva picchiare e farmi picchiare molto più che a lui. Questo influenzava i nostri scontri diretti. Quando era LeBron a marcare me, usava il corpo e non si proteggeva con l’avambraccio perché era abituato a essere più forte di chiunque altro. Nel mio caso, però, questo andava a mio vantaggio. Mi piaceva lo scontro fisico e sapevo usare le mani per farlo indietreggiare quanto bastasse per girarmi. Poi, la volta successiva, lui doveva ipercompensare e io potevo ruotare sulla linea di fondo per tirare o per andare a canestro. A un certo punto iniziò a piazzarsi davanti a me in post. Lo prendevo in giro: «Sono uno e novantasei, perché mi marchi in post?». E lui diceva: «No, non ci casco. Non voglio che tu prenda la palla quaggiù». Con il tempo lo vidi maturare molto come difensore. Capì il significato e l’importanza della difesa. Comprese che, se vuoi vincere il Titolo, tu, la star, devi assumerti la responsabilità di marcare il miglior giocatore dell’altra squadra. Mi sono sempre vantato di marcare i migliori.