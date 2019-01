Minnesota Timberwolves-New Orleans Pelicans 110-106

All’inizio di quest’anno, il 2 gennaio, Anthony Davis aveva maltrattato i suoi malcapitati avversari diretti in serata dei Brooklyn Nets con una prestazione da 34 punti e 26 rimbalzi, peraltro inutile a farlo uscire vincente dal parquet. Si trattava, fino a oggi, dell’unica gara stagionale di un giocatore con almeno 25 punti e 25 rimbalzi. Poi Anthony Davis ha incontrato Karl-Anthony Towns, che proprio contro il n°23 di New Orleans – come lui un prodotto dell’università di Kentucky – ha messo in scena la sua miglior partita stagionale, conclusa con 27 punti e altrettanti rimbalzi, suo massimo in carriera. Dietro la super prestazione del loro leader, Minnesota è riuscita a strappare un’importante vittoria, la prima davanti al pubblico di casa per l’allenatore ad interim dei T’Wolves Ryan Saunders. Più ancora che al tiro, dove ha chiuso con 10/23 (con anche tre triple a segno) il dominio di Towns si è fatto sentire proprio sotto i tabelloni d’attacco, dove è riuscito a catturare 9 dei suoi 27 rimbalzi. E dire che a partire meglio era stato proprio il suo avversario, visto il primo quarto da 14 punti e 7 rimbalzi di Davis, mentre Towns faticava a trovare il canestro tirando soltanto 2/9. Poi però il lungo di Minnesota prende ritmo e macina punti e rimbalzi in un’impressionante progressione e pur di fronte ai 30 con 14 rimbalzi di Anthony Davis riesce a guidare i suoi al successo, arrivato anche senza l’apporto di Derrick Rose, tenuto precauzionalmente a riposo dopo il rientro contro Dallas di sole 24 ore fa nella seconda gara del back-to-back. È proprio nel finale, con un canestro da tre e due stoppate decisive entrambe su Davis: Minnesota conta anche i 18 punti di Andrew Wiggins e i 17 di Josh Okogie, oltre ai 14 a testa dalla panchina di Dario Saric e Tyus Jones. Funziona anche il supporting cast di Davis ai Pelicans, visto che Jrue Holiday chiude con 25 punti e 7 assist mentre centra la 21^ doppia doppia stagionale Julius Randle autore di 22 punti e 11 rimbalzi. I Pelicans si fermano così dopo tre vittorie consecutive, mentre tornano al successo i Timberwolves, che così facendo staccano proprio gli avversari di serata in classifica superando anche i Dallas Mavericks ultimi avversari, in attesa di affrontare la trasferta di Philadelphia che li metterà di fronte per la prima volta al polemico ex Jimmy Butler. Da quando Minnesota ha scambiato il giocatore ai Sixers, la squadra – allora di coach Thibodeau e ora di Saunders – ha un bilancio di 17 vinte e 13 perse.

Phoenix Suns-Denver Nuggets 102-93

La NBA è così, può succedere che l’ultima squadra della Western Conference (solo 10 vittorie su 43 partite) batta la prima (28-12): è successo a Phoenix, con i Suns che nonostante l’assenza del loro miglior giocatore – Devin Booker, ancora fuori per dolori alla schiena – cavalcano il massimo in carriera del nuovo arrivato Kelly Oubre Jr. e la doppia doppia della loro star del futuro, la primissima scelta al Draft 2018 Deandre Ayton, autore di 23 punti e 13 rimbalzi. Oubre Jr., che aveva iniziato la stagione a Washington, chiude con 26 punti cui aggiunge anche 11 rimbalzi, altro career high personale, in una gara che i Suns conducono fin dal primo quarto – che li vede piazzare anche un parziale di 10-0 – per poi allungare sul +16 nel secondo e fino al +18 nel terzo. Un 9-0 dei Nuggets che riporta gli ospiti a -7 con meno di cinque minuti da giocare è tutta la reazione di cui è capace la miglior squadra NBA, in una serata storta messa in evidenza dalle cattive percentuali di tiro (il 38.6% dal campo) ma soprattutto dall’alto numero di palle perse, ben 17, da cui i Suns ricavano 26 punti. Guidata da Oubre Jr. e dai 14 punti di Richaun Holmes, la panchina di Phoenix produce 49 punti contro i soli 25 di quella di Denver, che tra i titolari ha invece Nikola Jokic in doppia doppia a quota 21 punti e 10 rimbalzi e Malik Beasley con 21, mentre Jamal Murray incappa in una serata stortissima al tiro chiusa con solo 4/17.

Utah Jazz-Chicago Bulls 110-102

Donovan Mitchell torna a segnare (terzo trentello consecutivo), sembra assomigliare sempre di più a quello dello scorso anno e Utah d’incanto torna a vincere con continuità – cinque successi nelle ultime sei – ritornando a ridosso della zona playoff, a mezza partita soltanto di distanza dai Los Angeles Lakers ottavi. I 34 punti del loro leader, con anche 6 assist, 6 rimbalzi e 4 triple a segno, guidano i padroni di casa che hanno anche la doppia doppia del solito, solidissimo Rudy Gobert, che ai 15 punti con 16 rimbalzi aggiunge anche 8 assist, massimo in carriera, e 16 punti di Kyle Korver, che la sera dopo il sorpasso di Steph Curry ai danni di Jason Terry, supera anche lui “The Jet” e diventa il quarto giocatore nella storia NBA per numero di triple a segno (2.284). Sono però i due canestri consecutivi di Joe Ingles (16 punti per lui) e Royce O’Neale (11 rimbalzi, career high) a spegnere definitivamente le speranze dei Bulls, sotto di soli 5 punti nei minuti finali. Chicago ha 21 punti da Zach LaVine e 16 da Lauri Markkanen ma manda a libri la sua settima sconfitta in fila.