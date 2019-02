I Clippers vogliono andare all-in il prossimo luglio?

Dall’altro lato dello scambio ci sono i Clippers, al momento ottavi a Ovest con un margine di una partita di vantaggio sui Kings, di due e mezzo sui Lakers, di quattro sui Timberwolves e di quattro e mezzo sui Mavericks. Se l’intenzione di L.A. è quella di alzare il piede dall’acceleratore, queste quattro squadre (Dallas forse un po’ meno, visto il roster rivoluzionato) tornano nel pieno della corsa per l’ultima posizione disponibile per accedere alla post-season. Perché? La prima ragione è legata alla scelta al primo giro del prossimo Draft, persa qualora i Clippers dovessero partecipare ai playoff (protetta top-14, altrimenti finirebbe ai Celtics, come già accennato in precedenza). Meglio cercare di tenersi quella, oltre alle altre arrivate da Philadelphia, chiarendo così le proprie intenzioni per l’estate. L’eventuale rinnovo di Harris infatti era un grande punto di domanda, ma a L.A. evidentemente non c’era intenzione di proseguire con lui. No, quello spazio salariale serve come il pane per mettere sotto contratto i Kawhi Leonard di questo mondo (ogni riferimento all’ex giocatore degli Spurs non è puramente casuale), visto che ci sarebbe l’opportunità di prendere due All-Star di primo livello. Inoltre, le “prime scelte” così tanto richieste dai Pelicans ci sarebbero tutte, oltre a poter mettere sul piatto sia Shai Gilgeous-Alexander che Landry Shamet - due dei giocatori più solidi venuti fuori dall’ultimo Draft. Con quelli convincere New Orleans a cedere Anthony Davis sarebbe più semplice (e poi il n°23 dice di voler andare a Los Angeles...). Un pacchetto eventualmente da poter utilizzare in parte anche per “liberare” ulteriore spazio, scambiando il contratto più oneroso già presente nel cap del prossimo anno: i 22.6 milioni di dollari di Danilo Gallinari, che a questo punto si ritrova in una situazione in pieno sviluppo e rivoluzionata nel giro di poche ore. L’unica certezza al momento per il n°8 azzurro è che senza Harris toccherà a lui in primis fare gli straordinari per tenersi stretto l’ottavo posto a Ovest. Sempre che sia questo, con il senno di poi, l’obiettivo della squadra di Los Angeles.