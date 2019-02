Con la NBA ferma per quattro giorni dopo l’All-Star Game, le attenzioni di tutti gli appassionati di pallacanestro statunitensi e non erano rivolte alla sfida tra Duke e North Carolina. Molto più di una partita tra due squadre collegiali, uno scontro tra tradizioni, stili e identità diverse. Una gara giocata davanti a un Cameron Indoor Stadium vestito a festa - e stracolmo come al solito - per l’occasione. La curiosità di molti era soprattutto rivolta verso Zion Williamson; uno dei prospetti più interessanti in ottica NBA dell’ultimo decennio (forse anche di più) e già in odore di prima scelta assoluta. Il n°1 di Duke è un micidiale combinato disposto di atletismo, tecnica e potenza, che in stagione viaggia a oltre 21 punti di media, con quasi nove rimbalzi raccolti concludendo con il 68% dal campo. Insomma, il palcoscenico ideale per la definitiva consacrazione di Zion. Peccato che la sua partita sia durata soltanto 33 secondi, il tempo di un palleggio all’interno dell’area avversario e di un repentino cambio di direzione. Da lì, il disastro: la scarpa sinistra infatti non ha retto alla sollecitazione, uscendo praticamente distrutta dal movimento del suo proprietario. La sollecitazione esterna sul cambio di direzione spalle a canestro ha fatto saltare la suola, aprendo uno squarcio nella scarpa che ha fatto cedere l’appoggio del talento di Duke. A quel punto Williamson è crollato a terra, girando in maniera innaturale il ginocchio, dando involontariamente il via alla transizione di North Carolina e ponendo fine con largo anticipo alla sua gara. Williamson si è trascinato fuori, prendendo la via degli spogliatoi immediatamente seguito dai trainer e anche dal compagno della madre - preoccupato tanto quanto una decina di franchigie NBA della sua condizione fisica. In molti speravano in un ritorno sul parquet, ma Zion non ha messo più la testa fuori dal tunnel; tumulato con la sua famiglia in una saletta a guardare i suoi perdere per 88-72 la gara più importante in vista dell’ormai imminente torneo NCAA.