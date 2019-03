C’è chi approfitta della trasferta a New York per godersi la sempre vibrante nightlife della Grande Mela e chi, come Willie Cauley-Stein, passa ogni minuto libero tra gallerie d’arte e musei. È quello che ha fatto il giovane centro dei Kings in occasione dell’ultima visita al Madison Square Garden della sua squadra: in camp ha contribuito con 12 rimbalzi e 7 punti (con solo 7 tiri) alla vittoria di Sacramento ma è soprattutto lontano dal parquet che la sua trasferta newyorchese rimarrà probabilmente tra le più belle di sempre. Come raccontato in un lungo articolo apparso su Sports Illustrated, infatti, Cauley-Stein ha trascorso lunghe ore del suo soggiorno a New York immerso tra dipinti, opere e tele di alcuni dei suoi artisti preferiti, alimentando una passione – quella dell’arte e più in particolare della pittura – che lo sta coinvolgendo sempre di più, portandolo a prendere in pano in prima persona pennelli e colori. “Quando scendo in campo il mio stile di pallacanestro è il modo in cui posso esprimermi in campo. Ma quando dipingo – dice il centro dei Kings – non è qualcosa che faccio, è qualcosa in cui mi ritrovo immerso dentro, completamente”. E la trasferta newyorchese è stata un’ottima occasione per immergersi – questa volta da visitatore – nel mondo artistico cittadino, anche grazie all’intermediazione di Gardy St. Fleur, un consulente artistico, nonché collezionista, molto conosciuto nei giri NBA. Da Alonzo Mourning e Deron Williams in passato, fino a P.J. Tucker, Justise Winslow o la coppia di Brooklyn D’Angelo Russell-Caris LeVert, sono tanti i giocatori che nella lega sono stati introdotti alla scena artistica (newyorchese e non solo) da St. Fleur: “Non lavoro con tutti – dice lui – ma solo con quei giocatori che dimostrano un vero interesse”. Willie Cauley-Stein è l’ultimo dei suoi adepti, e così dopo essersi recato in visita al Whitney Museum per ammirare l’esposizione su Andy Warhol, il centro dei Kings ha avuto la chance di poter visitare uno spazio privato – il Brant Foundation Center, nel Lower East Side – dove sono ospitate fino a metà maggio 70 opere di Jean-Michel Basquiat, una mostra a cui si può accedere solo su appuntamento e che ciò nonostante ha già visto bruciati i 50.000 biglietti a disposizione.