Un canestro da tre come un altro (ne ha già messi a segno quasi 200 quest’anno), in una partita – vinta – come tante altre. Oppure no. La tripla con cui Damian Lillard a 3’54” dalla fine del secondo quarto raggiunge i 12.565 punti in maglia Blazers nella sua carriera è speciale non solo perché arriva sul campo di quei Pelicans che l’anno scorso hanno dato un secco benservito ai playoff ai Blazers con un brutale 4-0, ma perché fa di Lillard il secondo miglior realizzatore nella storia di Portland. A cedergli il posto un suo ex compagno, quel LaMarcus Aldridge oggi a San Antonio che su Twitter è il primo a fargli pubblicamente i complimenti. Nel dopo partita arrivano subito anche quelli di coach Terry Stotts: “Sono orgoglioso di lui, ha già avuto – anche solo fino a questo punto – una carriera eccezionale. Segna tanto ma quello che apprezzo ancora di più di lui è la leadership. Sono certo che per lui sia un grande onore, Damian è stato un ottimo ambasciatore di questa squadra e di questa città, prima o poi diventerà il top scorer n°1”. E la parola “onore” è difatti proprio quella pronunciata a caldo – ancora sul parquet, microfono in mano, dopo aver segnato 24 punti nella vittoria su New Orleans – da Lillard stesso: “Scalare le posizioni di una classifica del genere, all’interno di una grande organizzazione come i Blazers, con tutti i grandi giocatori che ne hanno fatto parte nel passato, è davvero un onore. Ora me ne rimane uno soltanto davanti: sono alla caccia di Clyde [Drexler]”. Un inseguimento che potrebbe durare – il calcolo è già stato fatto – circa due anni e mezzo: “Il calcolo è esatto”, glissa lo stesso Lillard, che per Drexler ha parole di grande ammirazione: “Guardavo sempre le sue partite in tv - quando venivano trasmesse tra i grandi classici NBA – e ancora oggi scelgo Drexler quando gioco a NBA2K, uso sempre il suo ‘pacchetto di schiacciate’. Era un saltatore pazzesco, un buon difensore, aveva centimetri. Dopo Michael Jordan era la miglior guardia di tutta la NBA. Poter giocare per la squadra che è stata sua, poterlo inseguire per il primo posto, essere il suo erede è qualcosa di davvero speciale per me”.