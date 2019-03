Houston Rockets-Phoenix Suns 108-102

Senza Chris Paul tenuto a riposo in quella che si pensava potesse essere una partita tutto sommato agevole, gli Houston Rockets hanno bisogno del miglior James Harden per avere la meglio solo nel finale contro i Phoenix Suns. Il top scorer NBA chiude la sua gara con 41 punti, 11 assist, 9 rimbalzi, 6 recuperi e 3 stoppate, una prestazione a 360° che spinge i suoi Rockets al decimo successo nelle ultime 11 gare e allunga a 10 la striscia di vittorie consecutive di Houston su Phoenix. Mike D’Antoni però non è contento: “Nelle ultime 5 gare il nostro livello di attenzione e concentrazione non è dove dovrebbe essere”, dice. “Quando iniziano i playoff, non possiamo pensare di poter accendere l’interruttore e iniziare a giocare bene”. A non funzionare, in casa Rockets, è l’arma offensiva principale – il tiro da tre punti: Houston chiude con solo 11/40 dall’arco, ma gli 11 centri sono sufficienti ad allungare a 42 partite consecutive la striscia di gare con almeno dieci triple a segno, la seconda di sempre dopo quella stabilita sempre dalla squadra di D’Antoni lo scorso anno (a quota 55). A dare una mano ad Harden ci hanno pensato Eric Gordon con 19 punti e l’ottimo Danuel House, alla prima partita con i Rockets dopo due mesi di G-League e già capace di mettere a referto 18 punti. Il migliore dei Suns è Devin Booker con 29 punti, 22 sono quelli di Kelly Oubre Jr, mentre Deandre Ayton chiude in doppia doppia con 17 punti e 14 rimbalzi.

New Orleans Pelicans-Portland Trail Blazers 110-122

Anche la matematica dice che 47 punti sono più di 45 e allora poco conta che per farne 47 in casa Portland occorre sommare le prestazioni del magico duo Lillard-McCollum mentre tra gli avversari i 45 sono tutti farina del sacco di Julius Randle, che chiude con il suo massimo in carriera (compreso anche il massimo per un singolo quarto, il primo, in cui ne segna già 21) cui aggiunge 11 rimbalzi e 6 assist. New Orleans ha bisogno dei suoi punti – e di quelli di un Elfrid Payton giunto alla terza tripla doppia consecutiva con 14 punti, 12 rimbalzi e ben 16 assist, suo massimo di sempre – visto le assenze di Anthony Davis (tenuto ancora a riposo) e della coppia Jrue Holiday-E’twaun Moore, che coach Gentry realisticamente non si aspetta di vedere più in campo da qui a fine stagione. In campo c’era ed è entrato nella storia dei Blazers, invece, Damian Lillard, che con i suoi 24 punti è salito al secondo posto nella lista dei marcatori all-time della franchigia dell’Oregon (12.584 punti), superando LaMarcus Aldridge e mettendosi quindi alla caccia di Clyde Drexler (primo a 18.040). “Un grandissimo onore, pensando a quanti campioni hanno indossato questa maglia: ora me ne manca solo uno da superare”, le parole bellicose del n°0 dei Blazers.