Sacramento Kings-Chicago Bulls 129-102

A Sacramento 34 vittorie in una singola regular season non si vedevano davvero da un sacco di tempo. E pensare che con le gare ancora a disposizione molto probabilmente la squadra californiana ritoccherà di molto a rialzo il suo bottino. I Clippers però restano lontani e il treno da agganciare per ritornare ai playoff sembra essere ormai definitivamente passato, con buona pace di chi sognava il gruppo di giovani talenti alle prese con gli Warriors in un primo turno di sicuro divertimento. Non tutto è perduto però e resta soprattutto tempo per continuare a far crescere quei giocatori che stanno diventando con il passare delle settimane cruciali e incisivi. Ogni riferimento a Marvin Bagley non è puramente casuale, autore di 21 punti e nove rimbalzi in uscita dalla panchina – accarezzando l’idea della 14^ doppia doppia in stagione - e decisivo assieme a un Harry Giles da 16 punti e un canestro dal campo in meno rispetto alla seconda scelta assoluta dell’ultimo Draft. Due lunghi di primissimo livello, moderni, troppo talentuosi da contenere per la difesa Bulls che non riesce ad opporre alcun tipo di resistenza. Zach LaVine segna 18 punti, ma lo svantaggio di Chicago non scende sotto le 15 lunghezze per tutta la ripresa.