Se gli incroci e i risultati dei playoff faranno in modo di far incrociare le strade di Milwaukee e Philadelphia, ricordatevi di questa partita. Perché lo spettacolo mandato in scena da Giannis Antetokounmpo e Joel Embiid merita una serie al meglio delle sette partite, che promettono di essere altamente competitive. Per ora, tocca accontentarsi di quanto fatto dalle due stelle: Antetokounmpo ha chiuso con il suo massimo in carriera da 52 punti a cui ha aggiunto 16 rimbalzi e 7 assist con 15/26 dal campo, 3 triple a segno su 8 e 19/21 ai liberi, ma i numeri — per quanto impressionanti — raccontano solo fino a un certo punto quanto fatto dal greco. Il problema, semmai, è che i suoi compagni lo hanno lasciato a lungo da solo, cominciando a pagare l’assenza di un realizzatore silenzioso come Malcolm Brogdon e trovando una spalla in Khris Middleton (19 punti, 5 rimbalzi e 6 assist ma con 3/9 da tre) solo nel finale di gara. Con soli altri tre giocatori in doppia cifra e, soprattutto, il 32% dall’arco su 50 tentativi, i Bucks si sono ritrovati senza armi contro una squadra che ha girato ad altissimi giri e non ha mai ceduto la guida nel punteggio.

Ad impressionare della vittoria dei Sixers, infatti, è il modo in cui hanno risposto ogni singola volta ai tentativi di rimonta di quella che — record alla mano — è la miglior squadra della NBA. Ad ogni tripla o parziale guidato da Antetokounmpo è arrivato l’immediato contro-parziale dei Sixers, e la maggior parte delle volte è stato Embiid a rispondere presente. Il centro camerunense ha giocato una partita straordinaria, chiudendo con 40 punti, 15 rimbalzi e 6 mettendo la firma sulla tripla decisiva per chiudere i conti a 35 secondi dalla fine. Eccellente anche la prova di Jimmy Butler, chirurgico soprattutto nell’ultimo quarto chiudendo con 27 punti, seguito dai 19 di un J.J. Redick precisissimo dalla lunga distanza (4/4). All’appello mancherebbero solo Tobias Harris (12 punti e 7 rimbalzi accendendosi solo nel secondo quarto) e Ben Simmons, che al netto dei soli 8 punti ha chiuso con 9 rimbalzi e 9 assist, facendosi trovare soprattutto sopra il ferro con diverse giocate spettacolari. Questo successo permette ai Sixers di mantenere il terzo posto a Est con una gara di vantaggio su Indiana, mentre la sconfitta è indolore per i Bucks visto il contemporaneo ko di Toronto a Detroit.