L.A. Clippers-Brooklyn Nets 119-116

Nella stagione da incorniciare di LouWilliams mancava soltanto una cosa: il canestro, magari da tre punti, sulla sirena per far vincere i Clippers allo scadere. È arrivato pure quello, in una gara in cui sembrava non dovesse essercene bisogno, ma che i padroni di casa hanno diabolicamente complicato negli ultimi 60 secondi. A un minuto dal termine infatti, la squadra di Los Angeles era avanti di dieci lunghezze e si apprestava a traccheggiare per un paio di possessi, in attesa che il cronometro terminasse la sua corsa. I Nets però non avevano alcuna voglia di uscire sconfitti dal parquet: due liberi di Spencer Dinwiddie contro due errori a cronometro fermo di Montrezl Harrell, la tripla di D’Angelo Russell contro la violazione dei Clippers, il gioco da tre punti di DeMarre Carroll contro l’errore dall’arco di Patrick Beverley e così, con la schiacciata di Jarrett Allen, la partita era di nuovo in parità a 5.3 secondi dalla sirena. Serviva una prodezza, un canestro da nove metri, con l’uomo addosso, da scagliare sul fondo della retina mentre la luce rossa decretava la fine del match. Un canestro che porta a 25 punti il bottino totale raccolto da Williams nell’incontro – ancora una volta il miglior realizzatore di una squadra che conquista così la settima vittoria nelle ultime otto gare e allontana definitivamente i Kings e il rischio di non disputare i playoff: “Ero troppo euforico in quel momento e non sapevo bene neanche come esultare, i miei compagni mi prendono in giro perché dicono che non sono in grado di celebrare a dovere momenti del genere. Dovrò lavorarci su per farmi trovare pronto la prossima volta, per evitare che gli altri pensino che sono senza emozioni”. Per Williams è il terzo canestro da tre punti nelle ultime due stagioni realizzato negli ultimi cinque secondi di una partita in cui era necessario segnare per passare in vantaggio – massimo in NBA negli ultimi 24 mesi. Ennesimo primato di una regular season perfetta.