Tra Isaiah Thomas e la città di Boston è stato amore incondizionato due anni fa e continua a esserlo anche oggi, come ha dimostrato il ritorno in città – stavolta con la maglia di Denver – dell’ex point guard dei Celtics, per la prima volta sul suo vecchio parquet da avversario in divisa e disponibile a scendere in campo. Una prima volta che la sua ex squadra ha voluto riconoscere tributandogli un bellissimo video-tributo che è stato il momento più emozionante di tutta la serata, scatenando un’ovazione del pubblico di Boston durata ben più di un minuto, mentre Thomas – quasi sul punto di commuoversi – si godeva l’affetto e la passione dei suoi ex tifosi appoggiato al tavolo dei segnapunti del TD Garden. “Casa”, così il n°0 oggi ai Nuggets ha riassunto i suoi sentimenti verso la città di Boston e verso l’organizzazione con cui, due anni fa, ha sfiorato l’accesso alle finali NBA dopo una stagione chiusa a 28.9 punti di media che lo ha visto serio candidato al titolo di MVP NBA. Un concetto poi ribadito anche sui social, via Twitter: “CASA è dov’è il tuo CUORE!!! Grazie per aver reso questa serata così speciale. Ti amerò sempre Boston!”. Una dimostrazione di affetto – reciproca – che affonda le sue radici in quella incredibile stagione 2016-17 che nel bene e nel male ha segnato la vita e la carriera di Thomas, la migliore dal punto di vista professionale ma la peggiore dal punto di vista umano, con la perdita in un incidente stradale della sorella Chyna proprio prima del via dei playoff e con il susseguente infortunio all’anca che gli ha, di fatto, rovinato la carriera. “Quando ho perso mia sorella, quando ho dovuto affrontare un test così duro, questa città e questa organizzazione sono stati dalla mia parte in ogni maniera possibile. C’è sempre stato grande amore tra noi, ma quella situazione ha cambiato tutto, perché li ho sentiti vicini in uno dei momenti più duri di tutta la mia vita. È per questo che Boston per me significa così tanto”, ha spiegato Thomas. E quando, con poco più di 7 minuti da giocare, sul jumbotron del TD Garden è partito il video-tributo preparato dalla società per l’ex point guard biancoverde, Thomas è uscito dal tunnel dove stava riscaldandosi su una cyclette per gustarsi in prima fila le immagini di una cavalcata indimenticabile: “Ho apprezzato moltissimo il loro gesto, per me significa davvero tanto. Ho avuto la fortuna di vedere la mia maglia ritirata al college [a Washington, con gli Huskies, ndr] ma queste sensazioni non riesco neppure a descriverle. Lo apprezzo ancora di più per la situazione in cui mi ritrovo oggi, quando non riesco a trovare spazio e scendere in campo: sentire questo tipo di amore, sentirmi voluto e apprezzato da questa gente è qualcosa di fantastico. Sono felice di essere tornato a Boston, il loro affetto è stato incredibile”. Al punto da non escludere un ritorno futuro: "Finire la mia carriera ai Celtics? Potrebbe succedere. Sono stati gli anni più divertenti della mia carriera. Qui sono diventato una superstar. Non che la gente non mi conoscesse già, prima, ma il mondo intero mi ha conosciuto come parte dei Celtics, allenato da quello che considero il miglior allenatore che ho mai avuto, Brad Stevens".