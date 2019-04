A Ovest soltanto Golden State e Utah conosco la loro posizione

Il turnover degli Warriors non cambia invece la sostanza per i campioni in carica, almeno nel risultato per Golden State; spaventata dal problema alla caviglia di Steph Curry, ma vincente anche a New Orleans nonostante il primato già acquisito a Ovest. Denver e Houston perdono entrambe, lasciando ancora aperta la corsa al secondo posto: i Rockets hanno concluso la loro stagione con un record di 53-29, una sconfitta in più dei Nuggets impegnati in casa contro i T’wolves. Una partita meno epica di quella che la scorsa stagione risultò essere un vero e proprio spareggio playoff. Questa volta la squadra del Colorado deve vincere per tenersi stretta la seconda piazza, altrimenti il fattore campo in un’eventuale semifinale sarà a favore dei texani. La beffa per i Rockets invece potrebbe arrivare da un successo dei Blazers: con la vittoria di Portland contro Sacramento, Houston scivolerebbe alle spalle della squadra dell’Oregon, in svantaggio negli scontri diretti contro Denver. Un bel caos insomma. E cosa succede nel caso di vittoria Portland e sconfitta Nuggets, ossia arrivo a tre con lo stesso record? Vale il record complessivo negli scontri diretti tra le tre squadre – visto che i tiebreaker sono equamente divisi e tutte sono prime nella loro division: in quel caso Houston sarebbe seconda (4-3), Denver terza (4-4) e Portland quarta (3-4). In sostanza i Blazers per arrivare terzi devono fare il tifo anche per i Nuggets – sì, è molto complicato il mondo NBA. Utah invece è tranquilla del suo aritmetico quinto posto, mentre alle sue spalle scenderanno in campo OKC (a Milwaukee), San Antonio (contro Dallas) e L.A. (in casa con Utah). Tre vittorie lasciano l’ordine così com’è, mentre una sconfitta dei Thunder potrebbe farli piombare all’ottavo posto (scontri diretti a sfavore contro Clippers e Spurs). Nel caso di arrivo a tre con il record di 48-34 sarebbe San Antonio a salire al sesto posto, Clippers settimi e Thunder ottavi. Una situazione complicata anche in questo caso; meglio godersi diretta basket su Sky Sport NBA e vedere come va a finire.